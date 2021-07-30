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人妻想要生小孩！砸破老公轎車玻璃　嗆：把整桶油倒進去，丟火

▲▼GPS，汽車，導航系統。（圖／pixabay）

▲潘姓女子和李姓男子結婚4年多，不過感情不睦，潘女最後在李男的座車上偷裝追蹤器，被李男發現後，怒求償200萬餘元。（圖／pixabay）

記者林冠吟／台中報導

潘姓女子和李姓男子結婚4年多，婚姻關係不睦。潘妻為掌握李男的動向，私自在李男的車上安裝有GPS定位功能的追蹤器，同時因為和李男有金錢糾紛，以香水瓶砸破李男的汽車擋風玻璃，威脅李男「我把整桶油我倒進去，我丟火在你身上，鬧這樣才鬧」、「我幾百萬的錢給你通通騙去，就算買你一條臭命」，讓李男怒對潘女求償200餘萬元。一審，台中地院判潘女須賠償李男10萬元，潘女不服再提上訴，不過被台中高分院駁回上訴。

判決書指出，李男指控潘女在他的車上裝GPS對追蹤器，更拿出錄音檔指證歷歷。他拿出的錄音檔顯示，有一名和潘女相似的女聲在錄音檔中指出「你知道我定位你2萬8嗎」，但潘女卻辯稱車上的追蹤器不是她裝的，「當時我人在越南，不可能是我裝」。

除安裝李男的車上安裝定位追蹤器外，李男也指控潘女拿香水玻璃瓶，砸毀李男座車的擋風玻璃，更多次對他進行言語恫嚇「只有幾個地方看你怎麼躲」、「我幾百萬的錢給你通通騙去，就算買你一條臭命」、「錢就是用血汗賺來的，就拿血換血」等語，怒向潘女求償200萬餘元。

偵訊時，潘女坦承確實有砸毀李男的擋風玻璃，不過是因為李男緊急煞車，害她反應不及，手碰到玻璃才會毀損，不過事後有賠償李男10萬元。但事後潘女也坦承，確實有在李男車上安裝GPS定位追蹤器，會打破擋風玻璃是因為太想要小孩，想打排卵針，跟李男要錢，李男不給，她一時衝動才會把擋風玻璃打破。

庭審時，潘女向法官辯稱，李男所出示的錄音檔女聲並非是她，且她多次恫嚇李男是因為她辛辛苦苦賺來的200萬元被李男騙走，一時氣憤，才會出此言語。一審，台中地院審酌相關證據後，認為潘女的證詞多為推託之詞，不足採信，判潘女須賠償李男10萬元，不過潘女不服再提上訴。

台中高分院審理後，認為夫妻不得藉口懷疑或有調查配偶外遇之必要，有恣意窺視、竊聽他方等舉動，潘女在李男的車上加裝GPS定位追蹤器，在法律上無正當理由，且具不法性，使李男心生恐懼，認為李男訴請賠償金有據，認為一審判潘女須賠償李男10萬元適當，駁回潘女上訴，全案定讞。

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