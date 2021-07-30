水電工花2500元爽連結「竟倒賺500元」！她開燈數鈔傻眼





▲蕭男完成性交易後付假鈔給應召女子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

蕭姓水電工今年2月23日與應召女子小花（化名）談好2500元的全套性交易，不料，他卻在完事、燈光昏暗的情況下，付了3000元假鈔，還讓對方找零500元真鈔，藉此詐欺。對此，台北地院日前依詐欺得利罪，將蕭男判處拘役20日，得易科罰金2萬，另追徵2500元不法利益、沒收犯罪所得500元，可上訴。

判決指出，蕭男今年2月14日與小花聯繫，相約同月23日於旅館碰面，以2500元價格進行全套性交易。然而，蕭男卻在完事後，利用現場燈光昏暗、視線不明狀態下，支付印有「魔術銀行九十三年製」的3000元玩具假鈔，而讓小花錯認玩具鈔為真鈔，找零現金500元。事後，蕭男離開後，小花開燈才發現對方竟付假鈔，立刻跑出打算阻止蕭男離去，並且報警處理。案經萬華分局報請台北地檢署偵辦，全案因而曝光。

偵查過程，蕭男坦承不諱，而檢方經核對小花警詢、偵查證述，並扣押相關證物後，確認蕭男犯行，依詐欺取財罪，聲請簡易判決處刑。

對此，台北地院審理後，考量蕭男坦承犯行，已向小花表明歉意，最終依詐欺得利罪，判蕭男拘役20日，得易科罰金2萬，另追徵2500元不法利益、沒收犯罪所得500元，全案仍可上訴。