24歲女生包包都裝啥？女大生自嘲像「行動糖果盤」...網笑翻：吃貨

▲女生的包包都裝了甚麼？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者陳妙津／綜合報導

女生出門都會背一個包包，包包裡裝的東西琳琅滿目各有不同，有的可能塞滿化妝品，有的人是裝滿雜物。一名女大生就分享，24歲的她其實都拿來裝零食甜點。沒想到結果照片一PO出，立刻引起不少網友熱議，還有許多女網友直呼「同好同好~我的包包也都是放零食欸」。

一名女大生在網路論壇Dcard上以「24歲女生包包都裝什麼？」為題發文，表示聽說女生包包內的物品可以看出本人性格，於是她特地上網查了一下女生的包包都裝了什麼，結果發現答案幾乎都是化妝品、髮圈、手飾等等。不過24歲的她一倒出包包內容物，全是滿滿零食堆，讓她不禁自嘲「嗯…看起來蠻像我五歲姪女幼稚園包裡的內容物的」。

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當她又思考24歲女生通常都在注意什麼的時候，又驚覺自己出門時不像大部分女生一樣關心帥哥，反而都在關注各種糖果，連下班都是直衝全聯掃購糖果餅乾，最後笑稱「這邊是24歲女生包包內容物分享…我應該是行動糖果盤吧！」

▲原PO包包一翻全是糖果餅乾，讓不少網友笑翻直呼「同好」。（圖／翻攝自Dcard）

網友看後紛紛笑翻表示，「請問哪裡可以遇到你！我也想要拿糖果」、「是個小吃貨得斯～」、「我也24歲，但包包裡只有一堆客戶的資料呵呵」、「有這種朋友真好哈哈」。

也有不少網友表示自己也是零食蒐集狂，「同好同好~我的包包也都是放零食欸」、「我每次結帳都盯著糖果盤，放進包包裡結果最後都沒吃變聚寶盆哈哈哈」、「我也是隨身都會帶著零食，心情不好或是肚子突然餓的時候很方便」、「過於真實的分享啊！我也是必放一些糖果餅乾在包包的人」。