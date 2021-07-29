加勒比海爆首例非洲豬瘟！　應變中心示警：國際疫情擴大未減緩

▲應變中心指出，非洲豬瘟疫情無孔不入，國際疫情持續擴大未有減緩趨勢。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（29日）指出，據美國農業部動植物防疫檢疫署網站訊息指出該國實驗室之監測合作計畫中，於多明尼加境內採樣豬隻樣本確診感染非洲豬瘟，多明尼加是近年加勒比海地區發生非洲豬瘟疫情的首例國家。

應變中心表示，因應多明尼加檢出非洲豬瘟疫情，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，自今日起，自多明尼加入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。各邊境管制機關已持續針對輸入貨物、快遞、郵包及旅客行李加強查驗，透過檢查及重罰的措施，做到滴水不漏，嚴防疫情入侵，維持我國為非洲豬瘟非疫國。

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應變中心提醒民眾，防檢局持續自旅客違規攜帶豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒核酸，顯示疫病引入風險仍高，且接下來 9月份又逢中秋假期，依往例違規輸入含肉月餅量又將增加，應變中心呼籲國人全民防疫，不要在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入，請民眾切勿以身試法，避免遭受裁罰

應變中心最後強調，以往疫情聚焦在亞洲、歐洲及非洲國家，此次疫情擴散到加勒比海地區，除對久未發生疫情的美洲大陸國家造成巨大威脅外，也顯示非洲豬瘟疫情無孔不入，國際疫情持續擴大未有減緩趨勢，民眾不可掉以輕心。