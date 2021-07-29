　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加勒比海爆首例非洲豬瘟！　應變中心示警：國際疫情擴大未減緩

▲▼豬。（圖／資料照）

▲應變中心指出，非洲豬瘟疫情無孔不入，國際疫情持續擴大未有減緩趨勢。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（29日）指出，據美國農業部動植物防疫檢疫署網站訊息指出該國實驗室之監測合作計畫中，於多明尼加境內採樣豬隻樣本確診感染非洲豬瘟，多明尼加是近年加勒比海地區發生非洲豬瘟疫情的首例國家。

應變中心表示，因應多明尼加檢出非洲豬瘟疫情，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，自今日起，自多明尼加入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。各邊境管制機關已持續針對輸入貨物、快遞、郵包及旅客行李加強查驗，透過檢查及重罰的措施，做到滴水不漏，嚴防疫情入侵，維持我國為非洲豬瘟非疫國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

應變中心提醒民眾，防檢局持續自旅客違規攜帶豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒核酸，顯示疫病引入風險仍高，且接下來　9月份又逢中秋假期，依往例違規輸入含肉月餅量又將增加，應變中心呼籲國人全民防疫，不要在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入，請民眾切勿以身試法，避免遭受裁罰

應變中心最後強調，以往疫情聚焦在亞洲、歐洲及非洲國家，此次疫情擴散到加勒比海地區，除對久未發生疫情的美洲大陸國家造成巨大威脅外，也顯示非洲豬瘟疫情無孔不入，國際疫情持續擴大未有減緩趨勢，民眾不可掉以輕心。

ET快訊
林昀儒賽後說話了！　「即使落後，我還是相信自己」
13人打疫苗後「血栓」！最年輕22歲　廠牌曝光
史詩級7局對決！陸網友看呆「林昀儒神技」：心臟突突的
林昀儒10歲奪金牌！「超萌模樣」曝光　網心臟爆擊：太可愛
苦戰林昀儒7局！　球王樊振東賽後說話了
林昀儒惜敗球王樊振東　蔡英文：小林同學打出我們想像不到的球
林昀儒大戰85分鐘！中國桌球主席「緊張到坐不住」
快訊／跟進北市餐廳解封？　侯友宜回應了
林昀儒球路難以預測！　嚇死球王樊振東
第五輪AZ恐不夠！剩餘劑數曝光　可能換打莫德納
林昀儒讓中國嚇出冷汗！　陸媒讚「給球王帶來大麻煩」
央視讚「林昀儒留下深刻印象」　樊振東以暴制暴衝熱搜第2　
桃園特殊交友圈再+1！25歲男在摩鐵待滿4小時　密切接觸確診
林昀儒和世界球王纏鬥到7局！「以為在看金牌戰」球迷心臟超痛
傳2024選總統　侯友宜秒答這句話
特殊交友圈燒高雄！足跡一次曝　85大樓、商旅飯店都在列
高雄特殊交友圈聚會！　染疫男13天嗨玩4飯店商旅
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」：出手復原秒被改回

愛你就用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

13人接種疫苗後「血栓」！最年輕22歲　莊人祥：都是打AZ

用路人注意！車流直逼連假規模　國五8／1起恢復北上高乘載管制

林昀儒緊咬逼戰到第7局　惜敗中國球王！宜蘭員山老家現場曝

10歲奪金牌！林昀儒「超萌模樣」曝光　網友心臟爆擊：太可愛

台北101為東奧集氣！　7／29晚間打燈應援「為你喝采加油」

19歲冷靜殺手！鄉民炸鍋「林昀儒心態怎練的」：這心理素質太強

加勒比海爆首例非洲豬瘟！　應變中心示警：國際疫情擴大未減緩

全台灣都瘋狂！他列今年東奧「特別熱血4原因」　網點頭：有參與感

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」：出手復原秒被改回

愛你就用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

13人接種疫苗後「血栓」！最年輕22歲　莊人祥：都是打AZ

用路人注意！車流直逼連假規模　國五8／1起恢復北上高乘載管制

林昀儒緊咬逼戰到第7局　惜敗中國球王！宜蘭員山老家現場曝

10歲奪金牌！林昀儒「超萌模樣」曝光　網友心臟爆擊：太可愛

台北101為東奧集氣！　7／29晚間打燈應援「為你喝采加油」

19歲冷靜殺手！鄉民炸鍋「林昀儒心態怎練的」：這心理素質太強

加勒比海爆首例非洲豬瘟！　應變中心示警：國際疫情擴大未減緩

全台灣都瘋狂！他列今年東奧「特別熱血4原因」　網點頭：有參與感

開轟不是我想要的　大谷翔平：當時只想安打就好

獨／找鄭怡靜回台南要先過這關！姊陪走過最低潮　父：樂觀其成

台東縣校長線上布達典禮　饒慶鈴勉勵教育夥伴「三心」

林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」：出手復原秒被改回

愛你就用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

林昀儒激戰7局「球迷心臟超痛」！專家點名4種人：小心東奧症候群

林昀儒苦鬥7局惜敗球王：我沒有放棄任何一刻

《外交家》雜誌批北市防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

叫名字不理會！柴柴「只聽啾啾聲」秒變親親魔汪　撲倒哥哥喇舌

羽球女雙陳清晨對南韓髒話連發　微博網友稱：優美中國話

生活熱門新聞

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

打2劑高端疫苗！　二期受試者曝「身體狀況」

男友逼素顏下樓拿外送！年輕妹推一把摔爛PS5

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

親曝隔離現況！羅嘉翎「曬1張照」網友又暈了

「大量降雨沒完沒了」防致災　最劇3天時間曝

疫苗荒「恐打不到第二劑」！AZ、莫德納僅剩216萬劑

羅嘉翎甜站楊勇緯身邊！網見身高差暴動

快訊／死亡連兩天+0！今日新增16例本土、2境外

更多熱門

相關新聞

海地斷電　美國觸電　台灣漏電

海地斷電　美國觸電　台灣漏電

海地是全球最貧窮國家之一，也是台灣在加勒比海重要友邦，近來因總統摩依士遭國際傭兵暗殺身亡，受到國際關注，現在的情勢可說是海地斷電，美國觸電，台灣漏電。

多明尼加奧運包大人、牛奶弟領軍

多明尼加奧運包大人、牛奶弟領軍

熱帶風暴艾爾莎橫掃加勒比海　3人喪命

熱帶風暴艾爾莎橫掃加勒比海　3人喪命

李茲先發！多明尼加相隔29年重返奧運

李茲先發！多明尼加相隔29年重返奧運

包大人退賽！多明尼加換將10人　

包大人退賽！多明尼加換將10人　

關鍵字：

非洲豬瘟中央災害應變中心多明尼加加勒比海豬隻豬肉產品

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面