第五輪AZ可能不夠！剩餘劑數曝光　不排除換打莫德納

▲流行疫情指揮中心記者會發言人莊人祥 （圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內正持續進行大規模疫苗接種，根據中央流行疫情指揮中心統計，第四輪預約對象明天開打，總計有103萬人完成預約。不過，國內目前所剩AZ疫苗，包含正在檢驗封緘最新一批在內總計約166萬劑，等到第四輪打完，如果沒有新的疫苗進貨，恐怕不足以因應下一輪。第五輪對象預計在下週一公布，指揮中心發言人莊人祥表示，如果AZ暫無到貨，不排除先提供莫德納疫苗。

根據指揮中心最新統計，截至昨（28）日，國內新冠疫苗累計接種758萬8,692人次，當中接種AZ463萬3,996人次，莫德納295萬4,696人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率30.97%，劑次人口比 32.31 (劑/每百人)。

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統計國內包含採購與各項捐贈，AZ疫苗實際到貨近583萬劑，莫德納疫苗則約有365萬劑。莊人祥說明，目前疫苗剩餘數量就AZ疫苗的部份，各縣市還有108萬劑，另7/27到貨一批58萬劑正在檢驗封緘，總計還有約166萬劑；至於莫德納則還有73萬劑，當中大部分掌握在中央，地方配送不到10萬劑。

疫苗預約平台今天是第三輪接種最後一天，該輪有127萬9660人完成預約，估計今天還會消耗20多萬劑AZ疫苗；至於第四輪疫苗預約今天截止，符合預約資格有138萬0747人，實際預約103萬4,993人，佔符合預約資格人數74.96%。

整體庫存166萬劑AZ疫苗，扣除今日的將使用的20多萬劑，預期剩下146萬餘劑，第四輪103萬人接種後，估計剩下43萬劑，恐怕不足提供下一輪接種，然而第五輪預約對象預計下週一進行公布，是否會受到影響？

莊人祥說，目前還未決定提供哪一種疫苗，如果近期還有AZ疫苗到貨，也可能接續提供，若無到貨，也不排除少量供應莫德納疫苗，而該輪接種天數可能也會縮短。