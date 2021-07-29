最新登記數據曝光！68萬人想打高端「非高端不打增至11萬人」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日下午2時重新開放疫苗平台意願登記，並且新增高端疫苗選項，最新統計到今（29）日下午1時，有意願打高端的人達到68.2萬。值得注意的是，非高端不打、只勾高端一個選項的人達到11萬人，佔比1.18%。

根據指揮中心統計至29日下午1點，總計有977萬人完成登記，其中226萬人是本次開放才新增登記。當中最多的仍是同時勾選AZ、莫德納兩種疫苗者，有473萬人，佔比48.43%；接著是非莫德納不打的人382萬，佔比39.13%。

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至於有意願打高端的人，含單選、複選高端者合計達到68.2萬人，其中非高端不打者約11萬人，佔比1.18%，人數持續上升。

陳時中日前宣布高端通過緊急使用授權，可能於8月份少量提供接種。不過現在預約平台每週僅提供一種疫苗，且前兩輪每週都在百萬人，高端是否也要累積百萬劑才會提供接種？陳時中昨下午表示，沒有說一定要累積100萬劑，能夠盡量簡化不出錯就好，最快提供的時間還是8月。

意願登記 (截至7/29 13:00)

全國意願登記完成總人數：9,774,663人。(7/27 14:00 以後新增2,267,339人)

疫苗登記狀況：

AZ：533,138人，佔比5.46%

AZ、Moderna：4,734,036人，佔比48.43%

AZ、Moderna、高端：453,519人，佔比4.64%

AZ、高端：21,496人，佔比0.22%

Moderna：3,825,287人，佔比39.13%

Moderna、高端：91,446人，佔比0.94%

高端：115,741人，佔比1.18%

有意願接種高端疫苗總計：682,202人(7/27 14:00 以後新登記：401,435人）