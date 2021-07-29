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前澳洲總理：美及盟友須表態干預　嚇阻中國犯台

▲▼ 前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前澳洲總理艾波特。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨29日專電

前澳洲總理艾波特在當地媒體撰文指出，要嚇阻中國武力侵犯台灣的唯一辦法，是美國及國際社會必須明確表態，一旦中國武力犯台各國將會出手干預。

前澳洲總理、現任英國貿易委員會（Board of Trade）顧問委員艾波特（Tony Abbott）今天透過雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）發表標題為「阻止入侵」（Stopping an invasion）的評論文章。

文章呼籲，美國以及國際社會必須加強嚇阻力度，以防止中國武力犯台，進而避免引發美、中開戰或中國併吞台灣所產生的連串後果。

在文章一開頭，艾波特提到澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）說「戰鼓」（drums of war）已經響起的言論。艾波特認為，雖然有關言論引起輿論爭議，但他同意裴佐洛的看法，並說應該針對最壞可能情況而作準備。

裴佐洛於4月25日發布澳紐聯軍紀念日（Anzac Day ）聲明說，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰，並表示「戰鼓」已經響起，澳洲「必須再次派遣戰士出戰」。「澳洲人報」（The Australia）4月27日報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）稍早說，「不應低估」中國因台灣發動戰爭的可能性，裴佐洛的聲明是呼應杜登對台海局勢的言論。

艾波特認為，澳洲數十年來一直迴避中國可能武力犯台的問題，並一味假設經濟自由化就必然會帶來政治自由化，以為中國早晚會走向民主。不過，現在已不得不承認，這是一廂情願的想法。

艾波特解釋，對於台灣的處境，澳洲過去有三個思考盲點：以為中國埋首推動國內發展，統一不過是說說而已；以為美國太平洋艦隊足以嚇阻中國不敢冒進；以為台灣或可比照香港保持繁榮的模式，與中國統一同時繼續享有自由。

艾波特指出，這些假設現在通通站不住腳。中國日益強勢地恫嚇台灣；中國擁有全球第二大規模的海軍；同時中國對香港的箝制，意味著中國並非認真看待「一國兩制」的承諾。艾波特提醒，連中國官方媒體也提出了對台動武的做法。

艾波特相信，要阻止中國武力犯台，進而保障台灣人享有的自由民主，唯有依靠盟友相助。他估計，如果美國有意願，足以擊退侵犯台灣的中國；但必須承認，美國軍艦亦會因此陷入危險當中，而且隨著衝突升級，中國和台灣將陷入殊死戰，各方死傷將會成千上萬。

艾波特認為，歐洲之所能夠維持和平40年，是因為前蘇聯認為美國一定會和盟國並肩作戰。援引已故美國總統甘迺迪1961年就職演說，艾波特指出，「甘迺迪時代的美國」（America of JFK）強調的，是要「付出任何代價，承擔任何重負，面對任何艱辛，支持任何朋友，反對任何敵人，以確保自由的存續和成就」。

艾波特擔心，今天的美國已不再是「甘迺迪時代的美國」。他同時擔心，西方有很多中國問題專家宣稱，雖然台灣早在1895年起就不屬中國統治，但不論台灣的處境有多凶險，都與其他國家無關；就算是與其他國家有關，經濟制裁中國所帶來的風險，也是大得難以承受的。

艾波特說，如果美國默許中國武力併吞台灣，美國將會被其他國家視為一個不可靠的盟友，全球的美國結盟體系（The global US alliance system）將會瓦解；各國或許會被迫向中國靠攏，要不然，就是各自大舉擴張軍力抵抗中國威脅。

艾波特認為最好的策略，是參照日本的做法，視中國武力犯台為攸關日本存亡的威脅；日本並且清晰地宣示，即使受限於憲法，日本仍不會坐視中國武力犯台。

艾波特說，澳洲如果派兵前往台灣海峽，將會是一項慘重的任務；不過，如果美國軍艦馳援台灣，澳洲難有其他選擇。

艾波特分析，中國要承擔的風險越多，以及面對的對手越多，就越有可能避免戰爭災難的發生。他相信，如果只靠台灣獨力抵擋中國，中國可能會馬上拿下台灣，台灣人從此失去自由，而「美國治世」（Pax Americana）的國際格局也將一去不復返。

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