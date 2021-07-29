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澳輕艇摘銅「保險套」成關鍵！　選手親曝原因：它彈性足夠又耐操

記者張方瑀／綜合報導

澳洲輕艇激流（Canoe slalom）好手福克斯（Jess Fox）28日在K1項目摘下銅牌，她事後在Instagram透露，其實她划艇的前鼻有輕微受損，所以她當機立斷用「保險套」做緊急搶修，「我敢打賭你們絕對不知道可以這樣做。」

▲▼澳洲輕艇激流選手用保險套搶修划艇。（圖／翻攝自IG）

▲福克斯用保險套搶修划艇。（圖／翻攝自IG）

福克斯在輕艇激流女子K1項目以106.73秒的成績獲得銅牌，她事後在IG拍片透露，其實她划艇的前鼻在預賽時就有輕微受損，她就利用「保險套」緊急搶修，因為保險套的表面相當光滑，而且彈性足夠又耐操，所以對水中流線型前鼻來說是非常理想的材料。

福克斯在影片中先用纖維修復材料填補到受損的前鼻上，接著將保險套拉開固定到前鼻上，「我敢打賭你從來都不知道保險套可以用來修划艇。」

台灣選手張筑涵則是我國第一個參加奧運輕艇激流的選手，她輕艇激流女子K1項目以136秒66排名25，最後總排名則為26，無緣晉級。

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