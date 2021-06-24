阿嬤生前贈房給孫！姑不服想討回「控偽造簽名」　代書一句話打臉

▲阿嬤生前過戶房產給孫女，姑姑不滿沒被分到遺產提告，結局出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

蕭姓阿嬤癌逝前曾找代書辦理過戶遺產，將房產贈給孫女小美（化名），未留給其他5名子女。小美其中一名姑姑不滿，以母親當時無法清楚表達自己意見為由，控告小美偽造文書，惟事後檢方處分不起訴，她便請求民事損害賠償，要求小美塗銷房地所有權移轉登記。日前法院勘驗相關事證，認定姑姑請求無理由，駁回告訴，可上訴。

判決指出，姑姑主張，母親2018年8月9日住院治療，被診斷出腦癌末期，並開立記憶障礙證明，且當時母親高齡91歲，雙耳重聽、不能清楚表達意思，領有聽力等障礙證明。然而，小美及其父親、叔叔、姑姑等人卻幫母親辦理請假出院，在同年8月14日將房產過戶給小美。根據護理紀錄，母親無力走路需要輪椅，更不可能簽名，僅能請假4小時，卻在10時11分至23時10分都不在病房內，況且移轉契約與印鑑證明簽名筆跡不一致，疑似有偽造文書，進而侵害未來繼承人權益，故請求小美應塗銷房地所有權移轉登記，把房子歸還給她，而小美在返還房產之前，按月給付她3499元。

小美辯稱，姑姑曾對她提出偽造文書的刑事告訴，案經台中地檢署偵辦，予以不起訴處分，姑姑聲請再議後，台中高檢署駁回，因此足認阿嬤是在自由意願下，明確表示要把房產贈給她，且過戶文件上的簽名，並無遭人偽造。

負責承辦過戶的林姓代書則稱，當天是在病房內簽署文件，現場有小美及其父親等人，並表示「阿嬤有生病但頭腦很清楚」、「阿嬤主動說要贈不動產給小美」，而被問到阿嬤當天是否清醒，林則回應「是，我還跟她說簽名就有效了，她的子女可能會不高興，她說她要贈與給小美」。此外，根據護理紀錄，護理師曾紀錄阿嬤「說話有條理，會與人交談」、「可做出動作」。

對此，法官勘驗相關事證後，認定阿嬤應是在自由意願下，明確表示要將房地贈與小美，過戶文件上的簽名也確實未被偽造，最終判姑姑敗訴，全案仍可上訴。