　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿嬤生前贈房給孫！姑不服想討回「控偽造簽名」　代書一句話打臉

▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿嬤生前過戶房產給孫女，姑姑不滿沒被分到遺產提告，結局出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

蕭姓阿嬤癌逝前曾找代書辦理過戶遺產，將房產贈給孫女小美（化名），未留給其他5名子女。小美其中一名姑姑不滿，以母親當時無法清楚表達自己意見為由，控告小美偽造文書，惟事後檢方處分不起訴，她便請求民事損害賠償，要求小美塗銷房地所有權移轉登記。日前法院勘驗相關事證，認定姑姑請求無理由，駁回告訴，可上訴。

判決指出，姑姑主張，母親2018年8月9日住院治療，被診斷出腦癌末期，並開立記憶障礙證明，且當時母親高齡91歲，雙耳重聽、不能清楚表達意思，領有聽力等障礙證明。然而，小美及其父親、叔叔、姑姑等人卻幫母親辦理請假出院，在同年8月14日將房產過戶給小美。根據護理紀錄，母親無力走路需要輪椅，更不可能簽名，僅能請假4小時，卻在10時11分至23時10分都不在病房內，況且移轉契約與印鑑證明簽名筆跡不一致，疑似有偽造文書，進而侵害未來繼承人權益，故請求小美應塗銷房地所有權移轉登記，把房子歸還給她，而小美在返還房產之前，按月給付她3499元。

小美辯稱，姑姑曾對她提出偽造文書的刑事告訴，案經台中地檢署偵辦，予以不起訴處分，姑姑聲請再議後，台中高檢署駁回，因此足認阿嬤是在自由意願下，明確表示要把房產贈給她，且過戶文件上的簽名，並無遭人偽造。

負責承辦過戶的林姓代書則稱，當天是在病房內簽署文件，現場有小美及其父親等人，並表示「阿嬤有生病但頭腦很清楚」、「阿嬤主動說要贈不動產給小美」，而被問到阿嬤當天是否清醒，林則回應「是，我還跟她說簽名就有效了，她的子女可能會不高興，她說她要贈與給小美」。此外，根據護理紀錄，護理師曾紀錄阿嬤「說話有條理，會與人交談」、「可做出動作」。

對此，法官勘驗相關事證後，認定阿嬤應是在自由意願下，明確表示要將房地贈與小美，過戶文件上的簽名也確實未被偽造，最終判姑姑敗訴，全案仍可上訴。

ET快訊
月賠百萬不敵三級！知名「內灣戲院」餐廳宣告結束營業
快訊／高市議員發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐
花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中：各大廠傾向跟國家往來
「疫苗施打率」當降級標準？　陳時中回應了
三級延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」
秘魯祖孫返台爆傳播鏈　起底「Lambda病毒」強襲29國！W
連兩天本土破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關
台中打疫苗後猝死再增3人！　獨居嬤倒浴室亡
陶晶瑩、周子瑜「私下禮貌對話曝光」！揭私交真相：她說我是她偶
影／阿諾實測家用快篩！　詳解3步驟：自己插鼻很難受
秘魯Lambda變種侵台？返台祖孫疑傳5人　陳時中曝最新狀況
陳其邁隔空戰新北恩主公　陳時中回應
連續2日本土破百！屏東突爆「單日+6」　1張圖看全台分佈
增34起疫苗接種後猝死　26件完成解剖「死因曝光」
指揮中心重申「家用快篩指引」　莊人祥：有症狀者不宜使用
單日增6死　90多歲男「PCR陰轉陽」住院1個月往生
今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死
LIVE／秘魯變種入侵？返台疑傳5人　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東爆6確診「比預期多2例」　小黃傳播鏈外擴？潘孟安15：00說明

已婚體育男師校內國中女嘿咻3次　被踢出杏壇判刑3年半

嬌妻搭訕男網友「人與人連結」　銀行多金夫怒嗆：一直出來爽？

阿嬤生前贈房給孫！姑不服想討回「控偽造簽名」　代書一句話打臉

聯發科子公司併購曜鵬內線案　4路人馬遭偵辦遭1年結果出爐

快訊／台中工人施作外牆防水不慎　12F墜地「頭部變形」亡

高雄男亂留言「湊熱鬧民眾驗出陽性」　可罰300萬縮成1萬原因曝

國3和美交流道出口「火燒車回堵」　多車不耐久候逆向回國道

台66線凌晨競速飆車　警「口袋戰術」抓80人！3騎士判拘50天

妒夫記恨20年！宜蘭梨農遭駕車撞殺　檢警解剖發現「補刀奪命」

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

屏東爆6確診「比預期多2例」　小黃傳播鏈外擴？潘孟安15：00說明

已婚體育男師校內國中女嘿咻3次　被踢出杏壇判刑3年半

嬌妻搭訕男網友「人與人連結」　銀行多金夫怒嗆：一直出來爽？

阿嬤生前贈房給孫！姑不服想討回「控偽造簽名」　代書一句話打臉

聯發科子公司併購曜鵬內線案　4路人馬遭偵辦遭1年結果出爐

快訊／台中工人施作外牆防水不慎　12F墜地「頭部變形」亡

高雄男亂留言「湊熱鬧民眾驗出陽性」　可罰300萬縮成1萬原因曝

國3和美交流道出口「火燒車回堵」　多車不耐久候逆向回國道

台66線凌晨競速飆車　警「口袋戰術」抓80人！3騎士判拘50天

妒夫記恨20年！宜蘭梨農遭駕車撞殺　檢警解剖發現「補刀奪命」

烏干達代表團確診再+1　專家估奧運開幕時「印度變種將佔病例70%」

又見台灣輸出「四川再通報2例」　陳時中坦言：這是正常的事

血氧機大缺貨！民眾網購入關被扣留　一看規定傻眼：在為難誰？

要去拿外送驚見貓砂盆有「零勞動驚喜」！　媽讚：貼心的孩子

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

牙醫老公高顏值激似韓星　王思平斜槓設計師拍廣告

「驕傲是防疫破口」　黃子哲還原「蓋牌」：北農跟北市府是共犯

《飢餓遊戲》Albee來了！　「邪惡視角」仰臥起坐...好身材全看光

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

男無照騎車　撞垃圾車卡車底身亡

禮服店小姐陪進廁所「背後式」　老司機挨告！監視器揪真相

無照少年撞垃圾車不治　友慟：他努力賺錢很孝順

即／新店10煞持刀狠砍2人再押走！現場血跡斑斑

正宮辛苦求子！小三卻放大絕斷「精」源　她崩潰

您紓困貸款未過！高雄女收簡訊跑銀行「破解心機」

鐵路刺警案判決出　李承翰母：仍未放下

工程師為辣媽離婚、賣祖產　她失蹤警挖出「1女尬7男」驚人內幕

防北農疫情延燒　北市急設快篩站

名車遭機車側撞！修222萬求償僅拿回19萬

轉傳「桃園有超強感染源」！獅子會成員遭罰4萬

3深V熱褲妹排排坐　高雄車行老闆慘了

騎士碰撞垃圾車　命危搶救中

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面