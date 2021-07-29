恐怖人夫威脅要鋸頭、割乳頭　人妻訴請離婚獲准

▲新竹地院法官認定恐怖人夫施暴屬實，判准彭女休夫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹縣一名恐怖人夫，對中度智障的彭姓妻子動輒施暴，還跑到妻擔任清潔工作的病房將她強行押走，持鋸子架在她脖子，威脅要鋸斷彭女的頭，接著又威脅要用垂敲碎她膝蓋，讓她終身狗爬，甚至揚言要割掉奶頭。彭女心生恐懼，向新竹地院訴請離婚，而羅男以妻討客兄為由，要求50萬贍養費，因此法官認為，他沒有維繫婚姻的誠意，且認定其妻所述暴行屬實，判准彭女休夫。

中度智障的彭女與羅男結婚10年，平常她在醫院工作，而丈夫脾氣火爆，無法控制情緒，曾僅因她未繳瓦斯費，就拿起煙灰缸猛砸彭女的頭，導致她耳朵挫傷；而且，羅男疑心病重，懷疑妻外遇，去年9月僅因彭女沒有立刻接電話，竟衝到她任職的醫院大吵大鬧。

當時彭女擔心丈夫鬧事導致她被辭職，於是跟著丈夫走，沒想到羅男先把她載到新埔某宮廟，持鋸子架在她頸部，威脅要鋸斷她的頭，凌辱恐嚇一番，又把彭女載到尖山鄉偏僻處，變本加厲威脅要割斷妻子的奶頭，拿鐵鎚敲碎她膝蓋，讓她終身狗爬！彭女不斷委屈求饒，甚至下跪表示以後都會聽他的話，才倖免於難。

但她心生畏懼，於是向新竹地院訴請離婚。法官審理時，羅男不但全盤否認暴行恐嚇，還說，他曾看見妻子與客兄穿著內褲躺在床上，因此若要離婚，彭女得支付50萬元贍養費，可是他又提不出妻子外遇的證據。

法官認為，彭女領有中度智障的殘障手冊，如果沒有遭到施暴，是無法在庭訊臨時編出這一套謊言，因此彭女指控丈夫將她載到偏僻山區威脅施暴之事，洵堪採信；加上羅男一出庭就要求50萬贍養費的「離婚條件」，顯然沒有誠意維繫婚姻，因此判准彭女休夫，羅男不得提任何條件。

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113



更多鏡週刊報導

【辣手殺嬰小媽媽】帶女嬰跟男網友私奔 19歲嫩媽虐親骨肉致死

【辣手殺嬰小媽媽1】女嬰哭鬧整夜觸怒情夫 小媽媽下重手教訓只希望她閉嘴

男子稱妻子「中邪」幫驅魔 岳母撞見女兒衣衫不整倒臥血泊