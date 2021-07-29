戴手套逛賣場「越愛亂摸」　重症醫揭2風險：不如勤洗手

▲重症專科醫師黃軒提醒，戴手套購物可能更容易傳播病毒。（示意圖／記者許靖騏攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

全台自27日起降為二級警戒至8月9日，重症專科醫師黃軒28日在臉書PO文表示，看到有人戴手套在賣場挑選商品，但其實這個動作伴隨2種風險，分別為更容易傳播病毒以及錯誤的安全感，世界衛生組織也曾呼籲戴手套不能取代洗手，最重要的防疫措施還是勤洗手，「這是不二法門，而且好過你出外戴手套呢！」

黃軒在臉書PO文中提到，戴手套逛賣場看起來好像乾淨又安全，但其實是在到處散播病菌或汙染物，因為新冠病毒是靠飛沫傳播，戴上口罩阻擋後，剩下的危險區域就是每個人的雙手，只要沒有勤洗手，就很容易會被病毒入侵，而戴手套有時反而會讓情況更危險。

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▲穿脫手套之前都要把手洗乾淨。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

黃軒進一步點出2種風險，他表示，首先戴手套可能更容易傳播病毒，研究顯示，一個人戴上手套接觸電梯按鈕、購物車等區域，因為感覺不到手溼了或髒了，逛街時還會摸推車或商品，病毒可能隨著這些動作到處傳播。

第二是錯誤的安全感，黃軒指出，研究人員發現，一個人戴上手套後會以為自己乾淨、安全了，進而更「勇敢」去觸摸，但乙烯基、乳膠和丁腈手套，只有保護皮膚免受體液和某些有害化學物質侵害的功能，手套表面還是很容易聚集細菌，考量到手套有很多肉眼看不見的微小孔洞、容易被穿破等因素，民眾穿脫手套前還是要記得勤洗手。

不過，也不是所有情況都不適合戴手套，黃軒提醒，在接觸化學物質、尖銳物品、汙染物、清潔打掃、照顧病人時，還是可以戴手套，而醫療人員受過嚴格訓練知道如何安全正確穿脫手套，一般民眾卻沒有，所以一定要記得戴手套不能取代洗手這件事，這一點世界衛生組織也呼籲過，「勤洗手！勤洗手！勤洗手！這是不二法門，而且好過你出外戴手套呢！」