「混打疫苗」世界趨勢原因曝　前台大醫提到這風波：我完全暈倒

▲最新疫苗接種統計資料。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）



記者陳俊宏／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧表示，混打疫苗是世界趨勢的原因，是因為實在太難控制這些疫苗到貨。而根據疾管署統計，台灣疫苗接種人口涵蓋率達29.93%，將破30%大關。

根據疾管署資料，截至目前為止，累計接種疫苗731萬8286人次，AstraZeneca接種438萬7148人次，Moderna接種293萬1138人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率29.93%，劑次人口比31.16%（劑／每百人）。

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林氏璧28日在《新聞面對面》節目上指出，混打疫苗是世界趨勢的原因，是因為實在太難控制這些疫苗到貨，很難控制手上掌握什麼疫苗，所以有時候1、2個月就是特別缺某種疫苗，這真是沒辦法控制的事。至於混打疫苗議題，他認為，得看後續到貨量，還有到底可不可以有更多的安全性跟有效性研究。

▼台灣疫苗接種人口涵蓋率達29.93%。（圖／記者湯興漢攝）

林氏璧也提到，前幾天有一個風波，還有人在天真質疑小兒科、小兒感染科醫師到底懂不懂疫苗，「這我就完全暈倒」，小兒科是最懂疫苗的人，因他們每天都在打疫苗，小兒感染科又是其中最懂的。

林氏璧說，「你要相信黃立民、李秉穎、黃玉成、林奏延、黃瑽寧，我唸的每一個都是小兒感染科，他們每一個都比我懂疫苗」，所以竟然會質疑這些委員的身分，質疑他們懂不懂疫苗？但你寧願相信名嘴，每天侃侃而談跟你說某些疫苗有沒有效，「我覺得太荒謬了。」

針對衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員有小兒科醫師，時代力量黨主席陳椒華質疑，「你們懂免疫橋接？ 你們懂混打？」此話一出引發醫界批評。