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不在乎是「一日體育迷」！呂秋遠：從他們的奮鬥中看到我們的影子

▲郭婞淳 。（圖／路透）

▲郭婞淳拿下舉重女子59公斤級金牌。（圖／路透）

文／呂秋遠

很多人，包括我自己，都不在乎被認為是一日體育迷，還是會在臉書上表達自己的緊張、懊悔與快樂，主要的原因不是因為拿到獎牌的集體喜悅，認為台灣在國際社會上「又」出人頭地了，或者我們已經是體育強國了，而是，我們從這些人的奮鬥中，看到我們自己的影子。

體育專業競賽，是一件非常辛苦的遙遠路程。這些能夠參與競賽的人，都是經過很多的痛苦，才能走到這個聖殿裡的。事實上，能參與這場四年一次的體育盛會，就已經是成功，有得到獎牌，代表是世界前三名，沒得到獎牌，可能是運氣不好，或是還有努力的空間，但無論如何，都已經是我們這群凡人，望塵莫及的世界。即使有天分，他們從小付出的努力與受到的折磨，也是很難想像的，畢竟要取得聖殿的參賽資格，哪裡會是輕而易舉的事情？

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▲▼莊智淵。（圖／路透）

▲莊智淵昨以3比4落敗無緣前8強。（圖／路透）

小時候身體不好，沒關係，還是有機會拿到世界第一的舉重金牌。家境不富裕，沒關係，還是有機會可以捐出救護車幫忙這個社會。十二歲就立志要拿到世界冠軍，沒問題，只要天分與苦練，就會有機會達成目標。曾經遭遇到人生的重大挫敗，沒問題，只要繼續堅持，就會讓社會看見你。孤獨，公司不記得你，還是沒關係，為了公司付出這麼多年，總會有人為你鼓勵加油。

在運動場上，可以哭、可以笑、可以怒、可以悲，但是在社會上，我們沒辦法展現這些情緒，人家也不見得會像支持運動員一樣支持我們。但是現在看到的這些運動員情緒，都代表我們自己也會有的遭遇，所以我們可以把自己的過去，投射在他們身上，想像以後我們也會有這樣的機會，為自己爭一口氣。

▲▼ 東奧桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜 。（圖／體育署）

▲東奧桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜 。（圖／體育署）

我們喜極而泣、黯然神傷、悲從中來、怒火中燒、樂不可支的種種情緒，都不是因為中華台北這四個字，因為身為基隆人，不會同意台北可以代表台灣。我們在意的，是這些運動員在過去為自己的努力、為台灣奪得獎牌的努力，以及參與比賽時的奮戰不懈過程。結局好或不好，其實沒這麼重要了，因為他們，每個人都是我們這個社會裡，大多數善良的人，在自己崗位上的縮影。

▲▼東奧羽球，戴資穎。（圖／路透）

▲羽球好手戴資穎。（圖／路透）

謝謝這些運動員，謝謝你們用了人生中的汗水與淚水，幫我們訴說了人生的某些勵志小故事。透過你們，我們還是會願意去相信，天道好還，我們所付出的努力，終於會有一天，幸福和快樂是結局。

※本文已獲呂秋遠律師授權刊載，請勿隨意轉載以免侵權。

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