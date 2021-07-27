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跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲年資多、薪水就高？「104玩數據」揭密年資紅利！每一個世代，漲薪逾兩成。（圖／CFP）

記者潘姿吟／綜合報導

「和同年齡相比，我的薪水是高還低？」根據「104玩數據」所做的「三世代62產業的薪資總表」發現，2021年62大產業不分齡的平均月薪為42,000元，若再將29萬筆薪資資料，依年齡、不依職務/學經歷/地區/主管及非主管等完整排序，可再發現，每個世代薪資的增長幅度約2成；半導體、電腦及消費性電子製造業、以及軟體及網路業，仍穩居平均月薪前四強。

30歲以下的最高薪資族群為半導體業，每月平均42,858元，最低族群則是月薪30,830元的住宿服務業，差距約1.4倍；30~40歲中壯年，以軟體及網路相關業月薪54,236元居冠，而土石採取業月薪33,633墊底，兩者間間的差距為1.6倍；而41歲以上的薪資則大大拉開了距離，以電腦及消費性電子製造業平均月薪68,787元奪冠，徵信及保全樓管相關業月薪僅37,379元敬陪末座，兩者之間差超過1.8倍。

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值得注意的是，民生消費產業雖然剛出社會的薪資較低，但隨工作年資而累積人脈、口碑和實戰經驗，到中壯年後可晉升中段班、甚至前10名。

發現一：年資有價
絕大多數產業薪資，會因為年齡增加而水漲船高，每一世代薪資增長逾2成。

▲▼「104玩數據」揭秘薪資與年資之間的關係。（圖／記者潘姿吟攝）

▲薪資隨年齡增長，每個世代成長2成。（圖／受訪者提供）

發現二：年資燙金
電腦及消費性電子製造業、顧問/研發/設計、金融業、電信通訊業，這四大產業年資不是包袱，連跨兩個世代，每個世代的薪資增幅在26%~35%不等。

▲▼「104玩數據」揭秘薪資與年資之間的關係。（圖／記者潘姿吟攝）

▲電腦及消費性電子製造業、顧問/研發/設計、金融業、電信通訊業，薪資增幅最高35%。（圖／受訪者提供）

觀察三：跨世代常勝軍
半導體、電腦及消費性電子製造業、以及軟體及網路業，穩居三世代平均月薪前四強，投資理財業、金融業各分齡坐五望四。

▲▼「104玩數據」揭秘薪資與年資之間的關係。（圖／記者潘姿吟攝）

▲半導體、電腦及消費性電子製造業、以及軟體及網路業，穩居三世代平均月薪前四強。（圖／受訪者提供）

觀察四：年輕衝一波
30歲以下年輕族群中，運輸業平均月薪41,159元、排名第3，郵政及快遞業38,245元、排名第9，因「求供比」高，平均每1位求職者可分得3份相關工作，相對好入手。薪資結構多以底薪加趟次等各式獎金，多靠工時累積，逢年過節大量送禮需求影響休假，也得承受搬重物的潛在風險。用體力和時間，換取高額薪酬。

►65%領不到42K！　「一張表」看懂2021薪資行情！

觀察五：步步高升
英雄不怕出身低！住宿服務、不動產、零售業的薪資排名隨年齡增加而往前。民生消費產業隨工作年資而累積人脈、口碑和實戰經驗，薪資排名年輕時的敬陪末座，到中壯年後已晉升中段班、甚至前10名。

▲▼「104玩數據」揭秘薪資與年資之間的關係。（圖／記者潘姿吟攝）

▲住宿服務、不動產、零售業，愈老愈值錢，年資反映在薪資上。（圖／受訪者提供）

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