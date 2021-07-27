老年人確診數趨緩　柯文哲示警：疾病開始往年輕人移動

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布，新增16例本土確診，其中以桃園市6例最多，其次為台北市5例，另確診個案中新增1例死亡。台北市長柯文哲說，一開始50歲以上佔超過70%，到了上周，50歲以上只占不到35%，「很明顯，疾病開始往年輕人移動」。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲指出，從統計數字上看，50到59歲、60到69歲、70歲以上，70歲以上一旦感染，死亡率22.35%，從5、6、7月在台北的確診案例裡面死亡的50歲以下才占3%，這疾病很明顯是攻擊年長者。

接著柯文哲表示，從疫情爆發後，一開始50歲以上佔超過70%，到了上周，50歲以上只占不到35%，「很明顯，疾病開始往年輕人移動」；有人會說因為年輕人活動力比較強、開趴的比較多，年長者比較小心、疫苗都打年長者。

「不管怎麼樣，統計數字上看起來有轉移。」柯文哲說，新冠肺炎從主要是老年人之間的感染，道上禮拜主要感染是在50歲以下，「現在新冠肺炎比較頭痛是，變成偏向年輕人的疾病」。

根據北市府統計，從第18周開始，50歲以上、以下的確診者分別約占50%；但到了第29周，50歲以上確診者僅占33.4%，剩下皆為50歲以下。