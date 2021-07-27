竹市幼兒園今復課 五大措施落實「幼兒園防疫」

▲新竹市長林智堅到陽光非營利幼兒園視察校園防疫。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

幼兒園今復課，新竹市長林智堅今也到陽光非營利幼兒園視察校園防疫，他說，竹市公私立幼兒園94%幼教人員都已接種疫苗，各幼兒園將依據中央指引落實五大防疫措施，包含廁所等常接觸設施每日至少5次消毒、加強全園常規性清消；調整課程、活動、用餐及午睡分流以維持社交距離；用餐使用隔板與個人餐具；關閉無法通風教室；通車採梅花座、並落實消毒清潔等，來確保幼童防疫安全，讓家長孩子能安心上課。

中央流行疫情指揮中心規範，幼兒園教職員須接種達8成才可復課，163所公私立幼兒園，28所公幼目前正值暑假，私立幼兒園則有93家復課。以陽光非營利幼兒園為例，教職員疫苗涵蓋率超過8成，未施打疫苗老師今也持有快篩陰性報告。該園今日原收托人數約原來3成，符合每平方公尺2.25收托一人規範。園方也透過調整課程、遊戲、用餐、午睡來達到學童分流。

林智堅今與學童們一同洗手、消毒桌面。看見市長，大班學童們分享說，「很開心可以回來上課」。

林智堅說，新竹市163所公私立幼兒園共計1952位幼教人員已在本月初接種疫苗，涵蓋率達94%，並已間隔兩周，藉此築起教育防護網，未來幼兒園教職員只要提出接種第一劑意願，市府都將全力協助。針對其餘未接種疫苗或未達14天者工作人員，市府社區篩檢站也提供「免費快篩服務」，讓他們可依據中央流行疫情指揮中心規範，每3至7天定期快篩。

另外，林智堅也提醒，幼兒園復課後，家長及訪客禁止入園，幼童接送車將採梅花座。園方將落實教職員工及幼兒每天兩次體溫量測、勤洗手、用餐使用隔板等防疫措施，更將強化每日環境清消，用餐及活動分流、常接觸區域每天消毒5次；每週至少1次全園大消毒、空調系統及濾網清潔，並持續關閉不通風場地。

陽光非營利幼兒園園長洪翠青表示，今天雖然是復課首日，卻是該學期最後一天，因此收托人數不多，僅有大班學生趕在最後一天回來跟同學見面。為整備復課，幼兒園提前將所有教具、玩具都以二氧化氯清潔，並經太陽曝曬。

今復課後，他們每天將進行5次消毒清潔，包含三餐飯後桌面、門把、地板等，並以酒精、漂白水、二氧化氯交替，加強各場所清消。同時他們也會落實學童勤洗手、戴口罩等防疫措施。

教育處表示，已請新竹市各幼兒園復課後務必遵照「幼兒園(教保服務機構)因應 COVID-19防疫管理指引」辦理，並填報自評查檢表報教育處備查，市府也將每日調查每日入園幼兒人數及健康紀錄，並不定期到園查核園所是否確實符合防疫規定，希望各幼兒園用最嚴謹的態度執行各項防疫工作，守護市民的健康。