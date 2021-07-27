　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市大臨檢！越南妹做半套「戰場」曝光　萬華站壁女攔到便衣警

記者邱中岳／台北報導

疫情警戒降至2級，北市警力在開業前執行擴大臨檢，避免尚未解封的八大行業偷跑，北市動員399名警力，臨檢141家養生館以及41家旅館，共計查獲5起妨害風化案件並逮捕8人，萬華、中山以及大安等分局均查獲私娼、樓鳳在警戒期間營業。

▲▼北市動員399警力進行擴大臨檢，主要取締毒品、私娼以及樓鳳。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市動員399警力進行擴大臨檢，主要取締毒品、私娼以及樓鳳。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局在網路論壇發現情色廣告，27日凌晨3時許，於新生北路2段66號掌握1名41歲的楊姓越南妹涉嫌從事性行為，以每次1400至1600元不等的價格幫客人從事半套性交易，警方隨即前往逮人，並在租屋處發現楊女。

楊女遭警方查獲後，也坦承疫情期間生意不好，最後有客人上門是7月25日，越南妹坦承，不法所得已經全部花光；警方指出，楊女2017年來台做監護工，在2020年逃逸，最後轉做半套妹賺錢，全案依妨害風俗裁處，及入出國移民法交移民署收容。

▲▼北市動員399警力進行擴大臨檢，主要取締毒品、私娼以及樓鳳。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山分局在新生北路一處公寓，發現1名逃逸越南妹從事半套性交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局則是在26日晚上9時許，1名警員在路上被「站壁攔查」，61歲的阮姓站壁女竟問穿便服的男警「要不要來個全套」，警員聯繫派出所，並通知女子承租的「戰場」地點，最後在警力配合下將阮女逮捕。

據了解，阮女離婚後為了養小孩，3年前到萬華西昌街站壁，每次收費1千元與不特定男客發生性關係，且還在西昌街的公寓，以每個月1萬2千元的價格承租「戰場」，訊後依照社維法送辦。

▲▼北市動員399警力進行擴大臨檢，主要取締毒品、私娼以及樓鳳。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局1名警員在西昌街被「站壁攔查」，最後站壁的阮女被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，疫情警戒降至2級，但八大場所也尚未開放，而私娼、樓鳳卻暗自經營，警方也將全力掃蕩，另毒蟲會將開趴地點選在汽車旅館、旅宿業，也將對此加強查緝，警方也在27日凌晨出動大批警力前往查緝。

北市警局表示，27日凌晨0時許，開始規劃擴大臨檢勤務，主要針對轄內的汽車旅館、旅店以及養生館實施臨檢，還有周邊路檢，針對毒品可能藏身的地方也加強查處，共計動員399名警力，臨檢養生館141家、旅館41家。

北市警局強調，27日凌晨查獲5起妨害風俗案件，並逮捕8人，另外還有4人分別持有毒品，呼籲旅館業者如發現特定房間內有不正常的人流出入，或疑有人在內開毒趴，請立即向警方通報。

牙醫診所玻璃詭異爆裂！監視器無異狀　11天前曾遭黑衣人潑紅漆

5萬元高價收購人頭帳戶　水房狂洗3千萬！層層轉匯怕破功

ET快訊
中華奧會賽程「再度遺漏莊智淵」！　網灌爆：給尊重很難嗎
王冠閎200蝶分組第6無緣決賽　100蝶再拚歷史紀錄
不用等簡訊！　144萬人直接上網可預約疫苗
「台灣蝶王」王冠閎200蝶分組第6　能否進決賽就看第2組
星巴克解封首日直擊　熱門時段「內用人數曝光」
外館密電是真的！　蘇嘉全叔姪「訪印尼圖私利」真相曝
福原愛遭中日網砲轟　還被伊藤美誠「逼宮」！網：愛醬地位不保
快訊／南北韓今恢復聯絡熱線！金正恩、文在寅共同協議
凱莉激吻比利「吳宗憲早看出」　評泳裝爆：搞不好他看過更精彩
韓射箭選手邀「中華隊一起自拍」　網跪求正面照
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為2千元工資放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死改判無期

人夫爽傳「神龍照」討奶照！正宮一見氣炸…她曝：打手槍時傳來的

吵鬧被勸阻！火爆男出拳「打爆眼球」　鄰居滿臉血哀號…下場出爐

陸女來台見準婆婆！入境「1細節」被抓包慘吃官司　下場曝光

高雄版《寄生上流》！偷人妻車還睡她家　自己拿棉被枕頭鋪好好

台中機車對撞計程車　騎士噴飛牙斷地面留下一灘血

北市大臨檢！越南妹做半套「戰場」曝光　萬華站壁女攔到便衣警

逛超商「每次都只偷義美小泡芙」！她一次偷1包　10次後下場超慘

前女友們控狂劈腿騙砲「根本媽寶」　富二代崩潰回應了

上兵被凌虐跳樓　老父爭11年國防部終於還公道！法官看遺書哭了

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

為2千元工資放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死改判無期

人夫爽傳「神龍照」討奶照！正宮一見氣炸…她曝：打手槍時傳來的

吵鬧被勸阻！火爆男出拳「打爆眼球」　鄰居滿臉血哀號…下場出爐

陸女來台見準婆婆！入境「1細節」被抓包慘吃官司　下場曝光

高雄版《寄生上流》！偷人妻車還睡她家　自己拿棉被枕頭鋪好好

台中機車對撞計程車　騎士噴飛牙斷地面留下一灘血

北市大臨檢！越南妹做半套「戰場」曝光　萬華站壁女攔到便衣警

逛超商「每次都只偷義美小泡芙」！她一次偷1包　10次後下場超慘

前女友們控狂劈腿騙砲「根本媽寶」　富二代崩潰回應了

上兵被凌虐跳樓　老父爭11年國防部終於還公道！法官看遺書哭了

福斯商旅Caddy Maxi試駕：運將大哥們，德系MPV只剩這台可以買！

快訊／雙北8月9日同步開放戶外餐廳內用？　侯友宜揭「觀察指標」

研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

墨爾本僅增10例「3天後解封」　大雪梨區再爆發！急匡列千人隔離

2021越南臺灣形象展洽談傳捷報　線上展覽仍維持一個月

王冠閎準決賽第6「仍狂圈一票粉」　網3點讚嘆：根本人生勝利組

洗澡驚見「色狼探頭偷窺」正妹氣炸報警！男室友羞憤跳下18F亡

黑熊波比嗅覺超靈敏！挖出展場食物　嘴變「剝皮機」快速吃光龍眼

快訊／捷克捐3萬劑疫苗　總統府：患難見真情的好朋友

為2千元工資放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死改判無期

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

17歲少女悲吐「哥哥侵犯我」　結局竟大逆轉

上兵被凌虐跳樓　老父爭11年國防部終還公道

仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見70歲熟婦接客

高雄嬤帶曾孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

情侶吵架男子跳溪！警消搜救　他早已回家

富二代遭控狂劈腿騙砲　和他「連結」都染性病

山老鼠被射殺　親人自首追兇

砲友多到要校正回歸　富二代自爆床笫淫亂史

前女友們控狂劈腿騙砲根本媽寶　富二代崩潰回應了

台中女墜7F高架橋慘死！留紙條「請聯絡我兒子」

宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手套」拿香

男求歡酒店女公關遭拒！　動手反被刺死

高雄14歲少女墜愛河亡！陳其邁要追真相

更多熱門

相關新聞

仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見70歲熟婦接客

仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見70歲熟婦接客

因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布7月27日0時許，疫情警戒降至第二級，開放美容美體業者復業，為避免色情業者趁勢「開工」，成為新的防疫破口，北市萬華警分局日前針對轄區的養生館等營業場所進行稽查，查獲多名應召女子，其中一人竟高齡70歲，一次性交易索價1000元，令警員不勝唏噓。

皮條客喊「鬆一下」拉到警察　越南妹中招傻眼

皮條客喊「鬆一下」拉到警察　越南妹中招傻眼

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介　人肉連結

「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介　人肉連結

雪乳5胸妹創業「依偎床畔」魔鬼視野曝

雪乳5胸妹創業「依偎床畔」魔鬼視野曝

關鍵字：

警力擴大臨檢私娼越南妹

讀者迴響

熱門新聞

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

福原愛噤聲神隱　慘遭陸網出征：看到就煩

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

日本桌球奪金多強？他曬「中國超狂戰績」讚嘆

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面