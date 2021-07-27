北市大臨檢！越南妹做半套「戰場」曝光　萬華站壁女攔到便衣警

記者邱中岳／台北報導

疫情警戒降至2級，北市警力在開業前執行擴大臨檢，避免尚未解封的八大行業偷跑，北市動員399名警力，臨檢141家養生館以及41家旅館，共計查獲5起妨害風化案件並逮捕8人，萬華、中山以及大安等分局均查獲私娼、樓鳳在警戒期間營業。

▲北市動員399警力進行擴大臨檢，主要取締毒品、私娼以及樓鳳。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局在網路論壇發現情色廣告，27日凌晨3時許，於新生北路2段66號掌握1名41歲的楊姓越南妹涉嫌從事性行為，以每次1400至1600元不等的價格幫客人從事半套性交易，警方隨即前往逮人，並在租屋處發現楊女。

楊女遭警方查獲後，也坦承疫情期間生意不好，最後有客人上門是7月25日，越南妹坦承，不法所得已經全部花光；警方指出，楊女2017年來台做監護工，在2020年逃逸，最後轉做半套妹賺錢，全案依妨害風俗裁處，及入出國移民法交移民署收容。

▲北市中山分局在新生北路一處公寓，發現1名逃逸越南妹從事半套性交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局則是在26日晚上9時許，1名警員在路上被「站壁攔查」，61歲的阮姓站壁女竟問穿便服的男警「要不要來個全套」，警員聯繫派出所，並通知女子承租的「戰場」地點，最後在警力配合下將阮女逮捕。

據了解，阮女離婚後為了養小孩，3年前到萬華西昌街站壁，每次收費1千元與不特定男客發生性關係，且還在西昌街的公寓，以每個月1萬2千元的價格承租「戰場」，訊後依照社維法送辦。

▲萬華分局1名警員在西昌街被「站壁攔查」，最後站壁的阮女被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，疫情警戒降至2級，但八大場所也尚未開放，而私娼、樓鳳卻暗自經營，警方也將全力掃蕩，另毒蟲會將開趴地點選在汽車旅館、旅宿業，也將對此加強查緝，警方也在27日凌晨出動大批警力前往查緝。

北市警局表示，27日凌晨0時許，開始規劃擴大臨檢勤務，主要針對轄內的汽車旅館、旅店以及養生館實施臨檢，還有周邊路檢，針對毒品可能藏身的地方也加強查處，共計動員399名警力，臨檢養生館141家、旅館41家。

北市警局強調，27日凌晨查獲5起妨害風俗案件，並逮捕8人，另外還有4人分別持有毒品，呼籲旅館業者如發現特定房間內有不正常的人流出入，或疑有人在內開毒趴，請立即向警方通報。

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