舞菇整株可食「免水洗」好烹調滋味百搭　學《料理之王2》創意菜10分鐘苦手變大廚

▲好菇道「舞菇」具有獨特香氣，加上料理方便，成為許多家庭必備食材之一。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

居家防疫期間三餐都自己料理，天天苦惱沒有靈感、變不出新菜色的人，這次走進全聯別再只拿那幾樣熟悉的蔬菜肉類，把手伸向同樣擺放在生鮮蔬果區的菇類，其中「好菇道」的舞菇擁有豐富營養，自帶香氣能與許多食材完美融合，而且還能「免水洗」直接料理，備餐省時又省力；就連人氣料理節目全聯《料理之王2》也以舞菇為競賽主題，考驗選手們10分鐘烹調出美味餐點的功力，3位選手分別以炸、炒等方式端出特色好菜；每餐都難以決定要煮什麼的人，不妨參考選手的創意料理，讓舞菇成為飯桌上的主角，驚豔家人的美味料理再加一。

現代人生活忙碌，常以外食打發三餐，容易營養不均衡，其中可維持腸道健康的膳食纖維，以及缺少易導致骨質疏鬆的鈣，都常有攝取不足的問題，既然有機會自己下廚，追求美味之餘，更可以選擇相應食材來補足營養、照顧健康。在全聯就能輕鬆取得這些營養食材，像是舞菇，據品牌好菇道表示，含有比生菜沙拉多3倍的膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助消化，還富含維生素D，可幫助吸收鈣。疫情期間更需要均衡飲食來提升自身抵抗力，透過營養的舞菇搭配其他食材，非常方便就能達成均衡飲食目標，讓身體獲得充足能量，防疫更給力。

無論是對於舞菇料理陌生的廚藝苦手還是經驗豐富的煮婦煮夫，有了全聯《料理之王2》中選手們以舞菇為主的3道料理食譜，就能安心準備做好料。第一份食譜是炸舞菇，選手以啤酒取代泡打粉，入鍋油炸舞菇後麵衣仍保有蓬鬆度，再以蠔油、奶油和起司煮成細緻泡沫，香油及辣油調味，舞菇和泡沫醬汁同時入口，讓評審大讚非常清爽美味，保留了完整舞菇特有的香氣。

第二份食譜是爆炒舞菇時蔬配肉，再加上玉米蒜頭蔥花涼拌，相當適用在炒類料理方式上的舞菇，還具有酶的作用，在與肉一起烹煮時，能使肉質變軟，吃起來更加可口；這道菜色配料多元、富含多種營養素，爆炒滋味下飯，很適合喜歡中式料理的人。第三道食譜是舞菇高麗菜封，選手先將舞菇炒過帶出香氣，再以高麗菜葉包裏舞菇及其他不同蔬菜，並以豆芽菜襯底，舞菇口感相當爽脆有嚼勁，搭配大量的蔬菜，是一道飽含膳食纖維，對身體相當有益的料理。

由於是限時10分鐘內的料理競賽，選手們動作都開了倍速一樣非常俐落，不過幸好舞菇是依照野生的形態，利用栽培技術模擬大自然環境在生育室重現出來，從栽培、採收到包裝全程皆透過自動化生產、無經過人手，因此能「免水洗」直接料理，加快烹煮速度；台菜大師「阿發師」也在比賽中提醒，舞菇不宜水洗，否則後續料理會失去香氣。舞菇免洗的特色不但省下許多處理食材的時間，而且零蒂頭、整株可食用，更不擔心造成任何浪費，也讓帶有多種鮮味成分和濃郁香氣的舞菇，成為家中廚房不可少的百搭食材。

偷師《料理之王2》選手、導師們的烹調秘技後，下次走進全聯看到架上的「好菇道舞菇」不用再猶豫、順手帶幾包，就能跟家中食材混搭變化出色香味俱全的好菜，滿足營養美味就是這麼簡單輕鬆。