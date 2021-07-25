「這家人」好熱鬧！9同鄉深夜群聚喝酒見警傻眼　罰金最高270萬

▲越籍女子多人深夜室內群聚喝酒擾安寧。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越籍黃姓女子22日深夜邀請同鄉及楊姓男子聚餐喝酒聊天，因喧鬧聲過大引來民眾檢舉，警方據報前往查緝辯稱為「家人聚餐」，但查核身份時立即露出馬腳，更有3人躱在陽台企圖逃查緝，員警依規定將室內群聚9人填表移請衛生局裁罰。

▲為躱避警方查緝還藏在陽台。（圖／桃園警分局提供）

昨日22時許，桃園警察分局景福所接獲民眾報案，表示三民路二段某公寓住戶有群聚狀況，飲酒聊天妨礙安寧。所長吳政哲立即率員警前往稽查，經敲門過許久，該黃姓住戶(女、越南籍)才來開門，屋內客廳有5人在場，員警聽到屋外陽台有聲響，經察看發現有人跳窗躲在陽台、另有1人躲在廚房，室內總共有9人(1名本國籍男子、8名越籍移工-7女1男)。

▲警方依規定對室內群聚9人製表移請裁罰。（圖／桃園警分局提供）

她們表示，是｢家人聚餐｣，但經查均係親友且非同住者，期間有人表示以為防疫規定已降2級，員警予以勸導說明並立即製作紀錄表，移請衛生局裁處，依違反防疫規定，9人罰金合計54萬至270萬元。

分局長邱紹洲表示，檢視三級防疫警戒期間，本分局針對各項違反防疫規定案件查察取締，截至本月25日為止，計查獲「應停業休閒場所違規營業22件」、「室內（外）群聚案件40件315人」、「未依規定佩戴口罩1022件」，後續仍將針對各項違反防疫相關違規案件積極稽查，以避免形成防疫破口。

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