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新竹IC設計年薪都500萬？他「後悔沒好好念化學」：薪水比醫生高

▲▼ 聯發科,MTK,聯發科技 。（圖／記者施怡妏攝）

▲聯發科。（圖／記者施怡妏攝）

記者黃可昀／綜合報導

大家都知道半導體產業待遇好，但各公司、職位間的薪水差異其實很大！一名網友驚呼，他現在才知道在新竹的IC設計公司上班，「原來年薪都4、500萬以上耶…」比他所知的醫生、台積電都更高，突然很後悔以前沒有好好念書選對路。

原PO在PTT表示，他聽說在新竹的IC設計公司上班年薪不只百萬起跳，甚至能達到500萬，幾乎是台積電工程師的3、4倍，醫生或是台北市外商的年薪可能也比不過，「難怪房價永遠高居不下，原來都是這些人在買的，好後悔以前沒有好好唸物理化學喔，難過。」

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▲▼新竹IC設計公司年薪500萬。（圖／翻攝自PTT）

▲僅有少數主管才會達到500萬。（圖／翻攝自PTT）

網友提到，只有年資很深的管理職才有望年薪500萬，這在公司算是少數的頂標，大多都還是落在300萬上下，但仍舊比其他同業的待遇來得更好，「4.5百也是4.50歲甚至更老的主管了」、「非管理職年資十年以下， 300～400倒是有的，再上去就要十年年資以上或管理職了」、「你以為很容易進去？進去了也不是誰都可以領到這價碼的」、「中位數200多，哪來的都4、500？」

據了解，證交所日前在公開資訊觀測站發布薪水最高的公司，「非主管職務的員工」年薪最高的前三名為鴻準386萬、聯詠317.5萬、聯發科309萬，前三名均破300萬，但離原PO誤解的500萬還有很大段距離，其餘像是鴻海241.7萬排名第六，台積電237.7萬排名第七。

▼上市公司非主管員工薪資大公開。（圖／ETtoday製）

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