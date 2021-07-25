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國防大學活春宮女主角「私下連結學弟」　傳正牌男友放話要操死他

▲▼台灣昨日新增三名新冠肺炎確診案例,其中兩人是國防大學政戰學院實習生,政戰學院隨即宣布即日起全校停課兩周,進入校門之所有人員一律量額溫並以酒精消毒雙手,國防大學復興崗校區,募兵,國軍,軍校,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲國防大學驚傳線上上課活春宮事件，國防部長下令嚴查。（圖／記者李毓康攝）

圖文／鏡週刊

國防大學政戰學院在19日發生一起活春宮事件，有一對男女同學在線上課程進行時，直接對著視訊鏡頭做真槍實彈的「人與人連結」，結果影片遭人側錄後外流，引發國防部長邱國正震怒，下令「嚴查嚴辦」！結果目前又傳出，當天與女主角「連結」的其實是她的學弟，她另有一名在部隊任官的正牌男友，他看到影片後怒火中燒，甚至稱要「操死」這名學弟來報仇。

據了解，女學生的男友已放話要這名學弟「好看」，有可能會在27日的暑期軍事訓練實作課程時，要將他「操到死」報復；不過也有知情人士表示「絕無此事」，並稱這名學長是在北部任職，且早已與女主角分手，27日的學生訓練是到南部受訓，否定這個傳聞。

國防大學則在今（25日）指出，學校幹部發現此事後，也立刻向上級回報，校方發現事態嚴重，立即聯繋男女當事人及其家屬，共同掌握該生心緒並妥採輔導作為。

國防大學表示，事件的男、女當事人和公開散布性愛影片的學生及督導幹部，將在明（26日）召開人評會議處，並將結果對外公布，並將散布影片的同學移送法辦。


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