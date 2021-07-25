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憶唐慧琳「優秀敢言、正義善良」　侯友宜：永遠記得妳俠氣的身影

▲▼ 新北市議員候選人唐慧琳出席, 新希望聯盟成軍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲新北市議員唐慧琳、新北市長侯友宜。（資料照／記者張一中攝）

記者楊蕓／新北報導

國民黨新北市議員唐慧琳去年罹患胰臟癌三期，25日凌晨5點辭世，享年49歲。新北市長侯友宜在臉書發文哀悼，回憶起兩人都在2018年第一次出來選舉，認為唐慧琳是優秀敢言、正義善良的女俠，原期待她早日康復一起為市民打拚，「雖然結果讓人遺憾，但慧琳現在不痛了。一路好走。友宜會永遠記得妳俠氣的身影。」

侯友宜在臉書發文表示，今天一早得知了令人難過的消息，唐慧琳議員在今天凌晨5時不敵病魔，因胰臟癌離開了我們。慧琳這些年在新店、深坑、石碇、坪林及烏來地區為市民朋友服務，關心孩子們的教育及基礎建設，「是位優秀敢言、正義善良的女俠，也是位疼愛孩子的好媽媽。」

侯友宜提到，2018年唐慧琳跟他都是第一次出來選舉，她認真的態度，用心、用力肯為地方付出且勤跑基層，了解基層民眾的需求，轉化成行動力，都希望讓新北市能更加進步。

侯友宜說，生病期間曾和唐慧琳通過幾次電話，也探望過她，為她加油打氣，知道她很樂觀、積極的與病魔奮戰，期待她早日康復，一起回來為市民朋友們打拚，「雖然結果讓人遺憾，但慧琳現在不痛了。一路好走。友宜會永遠記得妳俠氣的身影。」

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