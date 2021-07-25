船員丟包港口數暴增？　航港局喊冤：剩「德運輪」滯港、正研議開罰

▲德運輪仍滯留於台北港，數名船員有家歸不得。（圖／港務公司提供）



記者許維寧／台北報導

根據國際組織統計，全球海員拋棄事件於2020年飆高，高於往年每年平均40例，共計發生75例，其中台灣去年便發生5例。交通部航港局則於今日（7/25）澄清，自2018年來發生拋棄事件的外籍船舶僅6艘，其中4艘已經脫困，又去年並無新增船隻，因此沒有拋棄事件暴增的狀況。目前貝里斯籍德運輪仍停留於台北港，航港局正洽詢法律顧問，研議依照《商港法》裁罰船東。

國際勞工組織統計去年國際上共發生75例海員拋棄事件，其中台灣便發生5例，相當於亞洲最多。航港局今天澄清說明，從2018年至今，我國海域發生因船舶問題或船上勞資糾紛，導致船上船員滯留的外籍船舶共有6艘，2018年1艘、2019年3艘及2020年2艘，今年無新增船舶，其中4艘船舶也已經脫困並離開台灣港口，並無「船員丟包台灣港口暴增」情事。

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航港局說，針對發生丟包事件的船舶，航港局已會同國際運輸勞工聯盟ITF、法扶律師積極提供船上滯留船員飲食用水等人道救援，建立聯繫管道與法律援助，協助將船上之外籍船員順利遣送返國。

其中貝里斯籍德運輪已滯留於台北港將近兩年，數名船員至今仍坐困海上監獄、有家歸不得。航港局也說，於烟花颱風前已安排德運輪移泊至內港平穩水域處，船上船員經疾管署確認健康狀況後，4名船員留守船上，另4名船員已入境並入住防疫旅館。

航港局也說明，正會國際運輸工人聯盟(ITF)協助要求船東及P&I保險公司出面處理船員薪資問題，並洽詢法律顧問研議依《商港法》裁罰船東，最高依法可罰台幣50萬元，但目前持續與船東協商，若非不得已不會走到裁罰一步。另外原擱淺於彰化外海的獅子山籍米達斯輪（已改名為星富輪）已脫困，政在高雄港維修，船上2名緬甸船員正安排搭機返國。

航港局進一步表示，依海事勞工公約規定，滯留船員遣返費用應由船東應負擔，未能處理時應由船旗國，其次為船員國安排船員遣返，針對滯留我國海域、港口船舶，航港局已建立滯留我國海域外籍船舶與疑似人口販運之援助、通報機制，即時掌握船員狀況，會同相關單位提供協助，滯留船舶之船旗國、船員國應依海事勞工公約(MLC2006)規定善盡督促船東履行給付船員薪資及照顧船員責任。