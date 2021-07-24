風雨見真情　上海台商捐款助力河南抗災搶險

記者趙禕/上海報導

▲河南省暴雨造成多地嚴重水患。（圖／河南網友提供）

近日大陸河南省空前的極端暴雨帶給河南多地嚴重水災，造成人命和財產損失也牽動了許多人的心。本著「兩岸一家親，豫台一家人」的精神，上海市台灣同胞投資企業協會發起“援助河南抗災搶險專項募捐行動”，短短30分鐘內就募得了人民幣210萬元，將用於河南災情救助及災後重建。

▲河南省暴雨造成多地嚴重水患。（圖／河南網友提供）

這次河南發生的極端強降雨突破了大陸多個國家級氣象站日降水量建站以來歷史極值，與這個月造成德國水災的科隆地區24小時降雨量154毫米相比，鄭州本月20日一個小時的降雨量就達到201.9毫米；不僅在鄭州，河南還有好幾個城市都出現24小時降雨量突破400毫米，甚至最高有超過900毫米的超級暴雨，造成河南全省多地嚴重的水災；截至7月23日22時，降雨已經造成河南全省133個縣（市、區）1306個鄉鎮757.9萬人受災，因災死亡57人、失蹤5人；河南省還緊急避險轉移585193人，緊急轉移安置919519人，直接經濟損失819.73億元。

▲河南省暴雨造成多地嚴重水患。（圖／河南網友提供）

河南水災牽動了大陸許多地方民眾的心，紛紛出錢出力協助河南走出災情；在「一方有難，八方支援」的同胞真情下，上海市台協會長張簡珍及李茂盛榮譽會長立即動員協會幹部發起“援助河南抗災搶險專項募捐行動”，在短短30分鐘裡，就有包括台灣東森集團旗下東森自然美和東森震宇公司等27家協會企業捐款人民幣210萬元，超過原訂募款180萬元的目標；募集款項將通過上海百寺公益基金會海峽兩岸公益基金，用於河南災情救助及災後重建。

▲本次捐款將通過上海百寺公益基金會海峽兩岸公益基金，用於河南災情救助及災後重建。（圖／上海市台協提供）

參與本次捐款的企業有：競衡集團、翔茂集團、上海元祖夢果子股份有限公司、上海新飛虹實業有限公司、南僑食品集團（上海）股份有限公司、吉的堡教育集團、上海美聲服飾輔料有限公司、上海巧宥服飾有限公司、鑫山保險代理有限公司、東森自然美集團、合富醫療控股股份有限公司、上海美高教育集團、海昌隱形眼鏡有限公司上海分公司、鼎捷軟體股份有限公司、捷迅（中國）國際貨運有限公司、上海東南國際旅行社有限公司、永和食品（中國）股份有限公司、喬山健身器材（上海）有限公司、上海快樂檸檬餐飲管理有限公司、上海泰威特房地產開發有限公司、達豐（上海）電腦有限公司、康成投資（中國）有限公司（大潤發）、上海冠軍貿易有限公司（皇冠箱包）、麗寶（上海）房地產開發有限公司、上海源珍食品有限公司、上海禾新醫院有限公司、東森震宇公司。

除了上海市台協號召的捐款之外，另外還有包括旺旺集團、統一集團、康師傅集團等台資企業向河南災區捐款捐物，發揮人飢己飢、人溺己溺的大愛精神，助力河南早日走出災情，恢復正常生活。