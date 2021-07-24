男大生開新車進海灘「沉了」！最後人車合照曝　網讚：最帥的落幕

記者黃宥寧、陳雕文／綜合報導

一名男大生20日開著剛買的越野車，載著2親友去宜蘭兜風，傍晚到了海邊，男大生想測試性能，把車開向沙灘，不慎讓愛車泡進海水動彈不得，車子浸水開始下沉，眾人趕緊跳車，男大生不捨愛車這麼快就跟自己說再見，游回車旁並爬上車頂，親友幫忙拍下「最後的合照」，事後男大生在臉書發文說，「RIP」。

▲許姓男大生與愛車最後的合影，網友看到笑翻，認為他是淡定的真男人。（圖／許姓男大生授權提供）

21歲許姓男大生發文說，「不熟的地方不要去，不要自己去！沒換大胎沒改底盤不要玩太兇，然後不要亂碰海水。這次出事原因是路不熟，沙子看起來淺，但中間是深的…頭一下去就浮起來了，簡單來說是經驗不足、常識不足…事情發生了，解決方案想了做了，剩下的只是用什麼心態面對，不是吊兒郎當，RIP」。

據了解，許姓男大生案發當天聯繫警方，又花了1萬元請怪手，晚間9點多總算把車拉上岸；車子清理過後，剛好有其他車商有興趣，最後以大約20萬元把車賣掉。

▲愛車慢慢下沉，許姓男大生只能拍照留念。（圖／許姓男大生授權提供）

許姓男大生接受《ETtoday新聞雲》訪談時說，「原本在美國念書，最近放假回台，車子要價88萬是在今年6月初買的，車泡水後有跟爸媽報平安並道歉，怪自己經驗不夠。」他還透露，「如果可以，未來還是希望能再買越野車，當然，會更審慎小心注意路況」。

網友看到照片紛紛留言，「真航海王」、「你真男人」、「帥氣的落幕」、「喜歡大大這種淡定的態度」、「不會有人要嗆你，因為你是真男人」、「超有戰鬥的精神，希望有機會車聚可以碰到傳說中的戰神」。

▼男大生花1萬元請怪手將愛車拉上岸，愛車泡水裡頭還有小魚。（圖／許姓男大生授權提供）