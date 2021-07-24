快訊／台東「開放餐廳內用」！饒慶鈴：夜市仍禁止

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／台東縣政府提供）

記者林昱萱／台東報導

行政院宣布7月27日起全國調降至二級警戒，指揮中心下午也公布各行業最新指引。對此，台東縣長饒慶鈴表示，開放餐廳內用，但夜市部分仍是一率維持外帶，禁止內用、禁止邊走邊吃。

饒慶鈴表示，台東縣決定開放餐廳內用，但籲請鄉親務必遵守實聯制、梅花座及設置隔板、維持1.5尺社交距離等相關防疫規範；夜市部分餐飲一律外帶，禁止內用、邊走邊吃及試吃，但可營業攤商數稍微增至原本的3/4，不開放遊戲類設攤。