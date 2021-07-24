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蘇柏亞黑色腰帶繡「KOREA」字樣　名字還是韓文字！網幫解惑

▲▼跆拳道，蘇柏亞(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲跆拳女神蘇柏亞。（圖／記者顏如玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運跆拳道項目今24日登場，亞運金牌「跆拳道女神」蘇柏亞打頭陣，出戰女子49公斤級，有網友一早興奮地打開電視觀看直播，替台灣選手加油，但他發現，蘇柏亞身上的黑色腰帶，竟然是寫上KOREA以及韓文名字，讓他感到非常疑惑。對此，有網友翻出蘇柏亞以往的照片，猜測是跆拳道的內規。

有網友稍早在PTT發文，打開電視想替台灣選手加油，卻意外發現跆拳道選手蘇柏亞身上的黑色腰帶，，不但寫著KOREA的字樣，連名字都是韓文「수보야」（蘇柏亞），明明是台灣選手，卻不是繫上TAIWAN的腰帶，「滿滿的問號請求解惑」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友指出，可能是跆拳道的內規。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「難怪會輸」、「下次乾脆繡韓國國旗」、「這的確蠻好笑的，其他國家有這樣搞嗎」、「繡韓文名給過，繡國家英文怪怪的」、「跆拳道就韓國武術啊」、「參加比賽還繡韓國，難怪全球把台灣當泰國」、「名字繡韓文就算了，直接寫個KOREA到底是什麼」。

也有網友表示，「如果她在韓國升段，或是師範是韓國人，繡Korea可以理解」、「正常啊，黑帶不是能隨便自己弄的東西」、「在韓國通過升段的確要用這腰帶」。

然而，有網友翻出蘇柏亞參加美國跆拳道公開賽的照片，當時他身上就繫著此條黑色腰帶，「所以看起來是跆拳道界的內規，升段位的腰帶不能隨便換，如果是內規基本上就沒辦法了」。有網友則認為，「尊重內規和代表台灣的形象被混淆，或許有更好的處理方式」。

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