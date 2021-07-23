表演場館727開放觀眾！2條件可免口罩演出　藝文二級措施一次看

▲表演場館7/27起開放觀眾進場！（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

藝文表演場館7/27起開放觀眾入場！行政院今（23）日宣布自7月27日起調降疫情警戒標準為二級，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排；而展覽場館每一時段不受100人上限；開放戶外活動、演出及酬神戲；劇組則放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時可以不佩戴口罩。

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▲7/27疫情警戒調降二級，藝文解封措施一次看。（圖／文化部）

文化部表示，自7月27日起表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排（同行者得視需要調整並坐），不設搖滾區，第一排觀眾與舞臺前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

表演藝術演出（含酬神戲）及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時可以不佩戴口罩，但下台休息仍要佩戴。

▲7/27疫情警戒調降二級，藝文解封措施一次看。（圖／文化部）



在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限；同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

此外，增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制；有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離；超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

文化部長李永得呼籲，儘管疫情警戒調降二級，仍應落實全面佩戴口罩、量測體溫、環境消毒、實聯制、維持社交距離及人流管制等措施。

李部長強調，為能讓「藝文人才不流失、創作能量不中斷」，文化部亦積極籌劃藝文產業「精進與研究升級方案」，協助各藝文產業以人員培訓、創作、製作、研發、數位整合及行銷等，在實作中精進專業能力；以及「線上售票直播演出實驗計畫」，鼓勵藝文展演虛實並進，相關方案預計於8月初公布。期盼藉由嚴謹的防疫、積極的紓困，與全民共同支持藝文團隊重返舞臺，迎回多元豐富的藝文生活。