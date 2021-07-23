　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

緬甸軍事政變近千人遭血腥鎮壓　民進黨立委籲台資不當幫兇

▲緬甸12.5萬名教師慘遭軍政府停職，圖為一名教師參加反軍政府遊行所舉的紅絲帶標誌。（圖／路透）

▲緬甸12.5萬名教師慘遭軍政府停職，圖為一名教師參加反軍政府遊行所舉的紅絲帶標誌。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

緬甸今年2月發生軍事政變，推翻民選的全國民主聯盟政權，軍方以武力鎮壓各地示威者，造成近千人死亡。民進黨立委洪申翰23日說，公股銀行、國營企業應避免成為緬甸軍方「幫凶」，各國應對緬甸實施武器禁運，並給予更多民生和人道的協助；民進黨立委范雲表示，將持續推動台版「全球馬格尼茨基人權問責法」立法，依法制裁威權獨裁者。

根據統計，緬甸軍事政變發生近半年以來，緬甸維安部隊已經殺害超過900人，其中包含至少72名兒童，並逮捕超過6700人，不僅表達自由、和平集會自由嚴重受到打壓，媒體報導被禁，網路及社群媒體也被迫關閉。

國際特赦組織台灣分會23日舉行「緬甸政變近半年，國際特赦組織（AI）跨國連線籲東協行動」記者會，跨海連線國際特赦組織泰國與馬來西亞分會，共同呼籲東協就緬甸議題在軍事政變將滿半年前夕立即採取行動，積極落實5點共識，包括停止暴力、尋求有利人民的和平解決之道、成立主席特使團促進對話、提供人道協助、特使團赴緬甸與各方會商等，並實施武器禁運。

洪申翰表示，緬甸軍方政變已經發生超過半年，加上該國新冠肺炎疫情嚴峻，情勢令人憂心，甚至有緬甸軍方扣留民眾需要的醫療物資，或偽裝成病人抓捕醫師，並持續對平民使用暴力、射殺或逮捕平民。

洪申翰說，台灣國會今年4月通過一份支持緬甸人民的決議，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊民眾，恢復民主政治，並要求我國政府應加強保護在緬甸的台灣僑胞，另基於人道力量，視個案放寬在台灣的緬甸人停留期限。他呼籲，公股銀行、國營企業也應避免其金流成為緬甸軍方「幫凶」，世界各國應該採取行動，對緬甸實施武器禁運，給予更多民生和人道的協助。

范雲說，緬甸軍事政變導致許多女性、性少數面臨性暴力，在公共場所被強暴、在監獄裡面遭受酷刑，而反對威權是世界公民的義務，台灣應該做一些事情，她將持續推動台版「全球馬格尼茨基人權問責法」立法，可依法制裁威權獨裁者

國際特赦組織泰國分會秘書長Piyanut Kotsan表示，目前東協對於緬甸仍然毫無作為，在泰國方面，有很多緬甸記者尋求人道庇護，但泰國政府因為疫情的關係，完全不想要接受任何庇護者，且因泰國沒有簽署《難民地位公約》，數以萬計緬甸難民只能躲在泰緬邊境的森林和洞穴之間，也有許多少數民族遭迫害。

國際特赦組織馬來西亞分會秘書長 Katrina Maliamauv談及，馬來西亞政府除了今年4月一份措詞激烈的聲明外，毫無其他行動，是坐視軍政府的暴力。她說，目前至少有15萬人逃離緬甸、向馬來西亞尋求人道庇護，馬來西亞政府、東協應立即採取行動，確保區域安全穩定，提供庇護、而不是懲罰尋求庇護和保護的人。

ET快訊
LIVE／烟花海警恐持續到後天　氣象局最新說明
室外機放陽台超耗電！師傅看傻「冷氣差點熱死」　同行怒曝真相
情侶沙灘活春宮！　他拿拖鞋狠打屁股逼分開
快訊／又有熱低壓生成！　最快明成「尼伯特」颱風
戶外強制「全程戴口罩」炸鍋！　網開罵：根本沒資格叫降級
快訊／東元公司派成功守住經營權！黃茂雄拿下8席董事　黃育仁僅
高中人氣男師被爆逼女學生「連結」　教室+頂樓+逃生梯都做過
快訊／8成疫苗被退貨　高端回應了
快訊／王文淵宣布卸任台化董座　王家退出台塑四寶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

捷克也要捐贈疫苗給台灣　外交部：誠摯感謝！耐心等待討論結果

她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

Google首頁有「東奧彩蛋」　點開復古電玩藏10驚喜

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

「逆時中」診所不收200元掛號費了　新北衛生局證實：恢復配發疫苗

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

捷克也要捐贈疫苗給台灣　外交部：誠摯感謝！耐心等待討論結果

她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

Google首頁有「東奧彩蛋」　點開復古電玩藏10驚喜

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

「逆時中」診所不收200元掛號費了　新北衛生局證實：恢復配發疫苗

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

英雄LINE　PAY兩大神卡包辦防疫生活　WFH現金點數賺起來！

「超商代言人」TOP4星座！金牛是美食雷達、雙子是資訊小天才

李沃牆／極端氣候殘酷突襲　鄭州千年洪災的警示

確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：真勇敢啊

東奧開幕前夕總監被挖黑歷史掰了　進場放「勇者鬥惡龍」組曲

降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

整排機車等紅燈只有他嘴巴裸露　一查無照+酒駕！噴2萬4：不敢了

手刀先搶優惠碼！漢堡王「連7天送免費華堡」　每日限量2500顆

彰化小黑狗遭「膠帶綁柱」當沙包揍！獲救躲床底發抖...嘴上留殘膠

男子見「會飛の蟑螂」崩潰求救！躲遠遠喊：殺死牠...友淡定處理

政治熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／新北首波「階梯式」降級　托嬰、長照中心727開放

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

追加買莫德納　黃暐瀚分析蔡英文最在意「2件事」

全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

「逆時中」診所不收200元掛號費了！　衛生局恢復配發疫苗

王世堅批高端霸王硬上弓　王浩宇砲轟：你是不是民進黨的？

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

高虹安籲診所補助再提高　質疑「當初讓柯文哲擔罵名」

100萬劑莫德納第4季到貨＋國產　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

更多熱門

相關新聞

歐盟加徵碳稅台灣跟上了？民進黨立委籲修法「財經部門別當路人」

歐盟加徵碳稅台灣跟上了？民進黨立委籲修法「財經部門別當路人」

歐盟上周公布全球第一個「碳邊境稅」計畫，預計5年後正式對進口商高碳排產品課徵關稅。立法院副院長蔡其昌、民進黨立委洪申翰、蘇巧慧等人21日舉行線上記者會，呼籲財經部門別再當「路人」，行政院應儘速提出《溫室氣體減量及管理法》修正草案，完備碳定價法規，力拼本會期完成修法。

鄭麗文批陳時中說謊：專家是范雲或鄭文燦？

鄭麗文批陳時中說謊：專家是范雲或鄭文燦？

核二1號機提早停機　他反批國民黨重啟核四

核二1號機提早停機　他反批國民黨重啟核四

嗆周玉蔻「超級大綠蛆」！館長挺高嘉瑜

嗆周玉蔻「超級大綠蛆」！館長挺高嘉瑜

免報稅成紓困門檻　勞動部允諾一週給解方

免報稅成紓困門檻　勞動部允諾一週給解方

關鍵字：

洪申翰范雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面