緬甸軍事政變近千人遭血腥鎮壓　民進黨立委籲台資不當幫兇

▲緬甸12.5萬名教師慘遭軍政府停職，圖為一名教師參加反軍政府遊行所舉的紅絲帶標誌。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

緬甸今年2月發生軍事政變，推翻民選的全國民主聯盟政權，軍方以武力鎮壓各地示威者，造成近千人死亡。民進黨立委洪申翰23日說，公股銀行、國營企業應避免成為緬甸軍方「幫凶」，各國應對緬甸實施武器禁運，並給予更多民生和人道的協助；民進黨立委范雲表示，將持續推動台版「全球馬格尼茨基人權問責法」立法，依法制裁威權獨裁者。

根據統計，緬甸軍事政變發生近半年以來，緬甸維安部隊已經殺害超過900人，其中包含至少72名兒童，並逮捕超過6700人，不僅表達自由、和平集會自由嚴重受到打壓，媒體報導被禁，網路及社群媒體也被迫關閉。

國際特赦組織台灣分會23日舉行「緬甸政變近半年，國際特赦組織（AI）跨國連線籲東協行動」記者會，跨海連線國際特赦組織泰國與馬來西亞分會，共同呼籲東協就緬甸議題在軍事政變將滿半年前夕立即採取行動，積極落實5點共識，包括停止暴力、尋求有利人民的和平解決之道、成立主席特使團促進對話、提供人道協助、特使團赴緬甸與各方會商等，並實施武器禁運。

洪申翰表示，緬甸軍方政變已經發生超過半年，加上該國新冠肺炎疫情嚴峻，情勢令人憂心，甚至有緬甸軍方扣留民眾需要的醫療物資，或偽裝成病人抓捕醫師，並持續對平民使用暴力、射殺或逮捕平民。

洪申翰說，台灣國會今年4月通過一份支持緬甸人民的決議，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊民眾，恢復民主政治，並要求我國政府應加強保護在緬甸的台灣僑胞，另基於人道力量，視個案放寬在台灣的緬甸人停留期限。他呼籲，公股銀行、國營企業也應避免其金流成為緬甸軍方「幫凶」，世界各國應該採取行動，對緬甸實施武器禁運，給予更多民生和人道的協助。

范雲說，緬甸軍事政變導致許多女性、性少數面臨性暴力，在公共場所被強暴、在監獄裡面遭受酷刑，而反對威權是世界公民的義務，台灣應該做一些事情，她將持續推動台版「全球馬格尼茨基人權問責法」立法，可依法制裁威權獨裁者。

國際特赦組織泰國分會秘書長Piyanut Kotsan表示，目前東協對於緬甸仍然毫無作為，在泰國方面，有很多緬甸記者尋求人道庇護，但泰國政府因為疫情的關係，完全不想要接受任何庇護者，且因泰國沒有簽署《難民地位公約》，數以萬計緬甸難民只能躲在泰緬邊境的森林和洞穴之間，也有許多少數民族遭迫害。

國際特赦組織馬來西亞分會秘書長 Katrina Maliamauv談及，馬來西亞政府除了今年4月一份措詞激烈的聲明外，毫無其他行動，是坐視軍政府的暴力。她說，目前至少有15萬人逃離緬甸、向馬來西亞尋求人道庇護，馬來西亞政府、東協應立即採取行動，確保區域安全穩定，提供庇護、而不是懲罰尋求庇護和保護的人。