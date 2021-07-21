歐盟加徵碳稅台灣跟上了？民進黨立委籲修法「財經部門別當路人」

▲民進黨立委呼籲政院儘速提出院版《溫室氣體減量及管理法》修正草案。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者呂晏慈／台北報導

歐盟上周公布全球第一個「碳邊境稅」計畫，預計5年後正式對進口商高碳排產品課徵關稅。立法院副院長蔡其昌、民進黨立委洪申翰、蘇巧慧等人21日舉行線上記者會，呼籲財經部門別再當「路人」，行政院應儘速提出《溫室氣體減量及管理法》修正草案，完備碳定價法規，力拼本會期完成修法。

所謂「碳邊境稅」，目的是防止企業把產線轉移到碳排放管制沒那麼嚴格的國家，依據該計畫，2026年開始，進口商必須為產品的碳排購買數位憑證，第一波管制產品包括水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業等5大行業，此舉將大大衝擊全球供應鏈。

民進黨立委洪申翰、蘇巧慧、林楚茵透過視訊共同舉行「當歐盟推出碳關稅，台灣氣候行動與產業的下一步在哪？」記者會，立法院副院長蔡其昌也出席與會，眾人呼籲財經部門別再當「路人」，應儘速將現行《溫管法》大修為「氣候變遷行動法」，完備台灣碳定價法規，並提出低碳轉型的具體方案，同時研議台灣版碳邊境調整機制。

蔡其昌強調，過去企業多將氣候議題當作展現企業形象的事情，但當歐盟訂定「碳邊境稅」計畫後，碳排政策就變成延續企業生存的問題，未來碳排放將不是零成本，而是是企業競爭力、獲利來源。

蔡其昌說，政府絕對要扛起氣候行動的最大責任，目前立法院已經有7個由朝野立委所提《溫管法》修正草案版本，呼籲行政院儘速提出院版草案，力拼本會期完成修法。

另外，洪申翰也表示，台灣要邁向淨零碳排目標，《溫管法》全面翻修將是重要里程碑，但目前是「只聞樓梯響」，去年底有20位跨黨派立委聯合提出「氣候變遷行動法」草案，其中包含碳費制定等內容，這是因應歐盟碳關稅的必要制度。

針對碳費議題，蘇巧慧表示，環保署擬採取每噸二氧化碳收100元台幣費率，但遭質疑費率太低，無法與國際接軌，根據去年7月英國智庫所做報告，建議台灣碳費應該從每噸300元台幣的費率開始，未來逐步調升。

林楚茵則向企業喊話表示，歐盟對於碳關稅議題只會更加強硬，「終究是要繳碳關稅的，何不先繳給自己人？」建議政府可採取碳費先行、接軌碳稅的方式，讓台灣企業先適應碳費成本，利用政府經費逐步減碳，日後才能接軌歐盟，此外，企業社會責任報告書（CSR）也應明確揭露年度碳排放量，設定短、中、長期減碳目標，建立追蹤機制，另可規劃ESG綠色授信，鼓勵銀行給予ESG良好的公司優惠貸款或減碳貸款。