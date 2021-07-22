快訊／診所堅持「打疫苗收200元」　新北衛生局21日起暫停配發

▲張博揚小兒科診所，張博揚醫師替民眾施打疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

6月7日起，全台打新冠疫苗都不需收取掛號費，但新北張博揚小兒科診所醫師批評「如果不收代表這陣子的現金收入是零」，決定「逆時中」堅持收取200元掛號費，稍早卻發文指遭衛生局通知停止配發疫苗。新北衛生局證實，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。

衛生局說明，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。

至於診所稱收取費用是依據合約內容，衛生局補充，確實一開始簽訂的合約是可以收取掛號費，但那是在中央尚未宣布全台打疫苗免收掛號費之前，中央發函後，已提醒診所按照中央政策，大多數的診所也都配合，僅少數診所一開始仍繼續收取掛號費，經衛生局提醒配合中央後，就沒有再收取費用。

該診所粉專昨發文，表示從第一針開始就有收掛號費，「我們有正式的合約書，有金額，有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事」，「每年的流感疫苗就是這樣子收費，一針補助一百元，然後各院所收取掛號費用」。

張博揚指出，柯文哲先提說北市民免付掛號費，「藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費，但是錢呢？」，「今天7/21結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了」。

▼新北一家診所打疫苗堅收200元掛號費，臉書粉專今公告已「被片面停止配發疫苗」。（圖／翻攝臉書）