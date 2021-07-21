獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

▲全國三級警戒至7月26日。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至7月26日，由於國內疫情大幅趨緩，據悉，中央已正面評估「如期降級」，指揮中心最快明（22日）下午宣布二級警戒的最新指引。據透露，由於現行一至四級的防疫警戒措施是今年5月疫情爆發前訂定，7月27日起的二級警戒將會是強化過後的最新標準。

自疫情爆發以來，全國在5月19日進入三級警戒，過程中，總共經過4度延長，對於7月26日能否如期解封或降級，疫情指揮中心指揮官陳時中日前也表示，若降至二級警戒，將以循序漸進、妥善規劃、強化預防、應變能力等4大原則，緩步穩健執行；他並強調，戴口罩、保持社交距離、勤洗手這3個是不會變的。

依照指揮中心之前訂定的標準，單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例，就符合二級警戒升至三級警戒的條件；若連續14天平均每天新增100名本土案例，並且一半以上感染源不明，進入四級警戒。

決策官員透露，指揮中心在7月8日拍板全國三級警戒再延長兩週時，疫情已接近降級邊緣，但北農、環南、屏東3大群聚尚未明朗，且有Delta病毒確診案例傳出，各縣市對於社區隱性傳播以及人流跨區流動仍有疑慮，因此決定維持警戒強度。

決策官員指出，自6月25日至7月21日，已連續26天本土病例低於百例，但現今本土病例仍未連續降至10例以下，且仍有零星的不明感染源，並未完全符合二級警戒規範，因此，指揮中心目前會以「緩坡式降級」的概念，以循序漸進為規劃。

決策官員透露，在「緩坡式降級」的情況下，會從三級警戒降至二級警戒，但由於一至四級的警戒措施是5月本土疫情大爆發前訂定，警戒的標準也有望隨著降級一併做出調整，7月27日起的二級警戒，將會是強化過後的最新標準。

決策官員也強調，各行各業在降級後還是要具備隨時應變確診的能力，各地方縣市政府也要確實掌握感染源，以防疫情反撲再起。