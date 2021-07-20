北京到上海2.5小時！　陸製「時速600公里」磁浮青島首亮相

▲時速可高達600公里的高速磁浮交通系統，7月20日，在山東青島下線，圍觀民眾拍照。（圖／取自人民日報）

記者陳政錄／綜合報導

號稱加上旅途準備時間，北京到上海僅需2.5小時，比搭飛機還快，時速可高達600公里的陸製高速磁浮交通系統，於7月20日，在山東青島正式下線，代表該列車將在啟動試運轉等環節後，尋求在大陸全國範圍內，投入使用。

按照開發方中車四方總工程師梁建英今年初，在接受官媒央視採訪時的說法，中國大陸人民要能搭上時速600公里的磁浮列車，完成出行，商轉時間還需約5到10年。

該高速磁浮交通系統，為大陸在十三五時期，由科技部主導的國家重點研發計劃課題，由中國中車組織，中車四方股份公司帶領，匯集中國國內磁浮、高鐵領域30多家高等院校、科研院所和企業「產學研用」聯合展開時速600公里高速磁浮交通系統的研製。

▲大陸官方舉辦系統下線儀式。（圖／取自人民日報）

項目於2016年10月啟動後，2019年研製出試驗樣車，於2020年6月在上海同濟大學試驗線上成功試跑。經過優化確定最終技術方案後，於2021年1月研製出成套系統並開始了六個月的聯調聯試。

2021年7月20日，該高速磁浮列車組在山東青島對外公開亮相，該工程樣車採用5節編組，車頭總長為16公尺，運行時速為400到600公里；在此之前，中車四方於17日，還率先發布高速磁浮吉祥物「高速磁浮小子」，為列車下線暖身。

一般而言，該高速磁浮交通系統下線，在中國大陸系指樣車已完成生產組裝，其配套軌道、系統樣本也完成，可以進入試運行，以利後續在全國鋪開的階段。

陸媒報導稱，以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需2.5小時左右，若加大投入，能夠填補航空網和高鐵路網的空白；目前，上海杭州、廣州深圳、成都重慶、海南等多地，都提出修建高速磁浮路網的規劃。

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