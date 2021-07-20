乘客高聲大談人性！客運司機「氣到全部趕下車」　轉頭對他動私刑

▲林姓公車司機被依法起訴。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北一名林姓客運司機日前因不滿彭姓乘客在客運上，大聲發表和人性、品行、政府相關之言論，因此要求對方降低音量，不然就要將其趕下車並報警。不過，彭男聽到後則反嗆林男，「要報警就去報警」。未料，林男聽了這句話後，竟然徒手將彭男壓制在地上整整5分鐘。對此，新北地檢署調查後，依法將林男起訴。

這起事件發生在2020年5月15日晚間7時許，事發當時大都會客運的林姓司機，駕駛著262公車行經新北市中和區某處，而當時車上一名彭姓乘客正在車上高談闊論，內容提及人性惡劣、社會秩序、交通敗壞，政府應該於亂世用重典等語，而由於其音量較大，因此讓林男心生不滿，認為彭男已經影響到其開車，因此要求彭男降低說話音量，否則自己就會報警。

彭男聽到後則回應林男，「我又不是在罵你，要報警就報警。」怎料，林男聽到這句話後，竟然就將客運開到某個站牌，並把車上所有乘客都趕下車，要求他們搭乘另一班公車，並拿出手機作勢準備報警，更誇張的是，當林男看到彭男也準備下車後，竟然突然衝上前，利用身軀將彭男壓制在地板5分鐘，直到警方接獲報案趕忙抵達現場，才將彭男解放出來。對此，新北地檢署調查後，依強制罪嫌將林男起訴。