人妻喜歡「車車」！貼情歌告白男同學　被抓包出軌還自婊：是我破麻

▲人妻「精神出軌」男同學，丈夫抓包氣炸提告，判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一名已婚女工程師小君（化名）婚後出軌大學同學阿宏（化名），還在IG的限時動態貼上歌曲《只是太愛你》的歌詞深情告白，被丈夫抓包後，她雖坦承外遇，還自婊，「是我破麻」，卻仍持續與阿宏偷偷來往，讓丈夫氣得對2人提告求償。法官審理時，因小君丈夫沒有證據證明2人發生性行為，因此判2人須連帶賠償3萬元。

小君丈夫提告主張，他與小君結婚多年，但小君卻與阿宏搞外遇，還被阿宏當時的女友抓包，並發現阿宏曾畫圖送給小君，而當時阿宏為了挽回女友的感情，主動坦承2人正在交往。另外，小君更曾在IG上貼出歌曲《只是太愛你》歌詞中的，「我明白，你給的愛是真實的存在，只是我，不懂的如何去愛，因為我不知道下一輩子還是否能遇見你，所以我今生才那麼努力，想把最好的都給你」等221字長文，深情向阿宏表白。

小君丈夫提到，小君會以「車車」、「寶寶」等親密用語稱呼阿宏，甚至還大方跟同事提及，「我有問過阿宏啊，我說如果我還沒有結婚，你是不是會追我？他說會，絕對會。我真的有嚇到。」等語，事後也主動向他坦承自己「精神出軌」，還一直道歉，但卻仍持續聯繫，還以2人大學的學號「1148」、「4983」互相傳情，他忍無可忍決定離婚，但沒想到離了婚後，小君更正式與阿宏交往，讓他當場氣炸，憤而對2人提告求償。

法院在審理時，小君表示，道歉是因為丈夫當時情緒激動，為了安撫才會道歉，但她跟阿宏只有聊天，並沒有交往，而至於限時動態也是她自己抒發私人情緒所貼的，並沒有轉傳給任何人。另外，稱呼「車車」等，是因為大家都這樣稱呼阿宏，且她也常常以「寶寶」等稱呼其他同事。

小君強調，我和阿宏皆是開發工程師，工作上有聯絡的必要，但也都是一般社交，並無丈夫所述的踰矩行為，更沒有在婚姻關係存續中與阿宏私下交往，或有親密接觸、言論等。

至於阿宏則辯稱，他沒有透過任何管道發送或給小君自己畫的圖，小君丈夫所提出的圖畫是他放在個人房間，女友沒有經過他同意就拿取轉傳給小君丈夫的，再者，他對於小君所發的限時動態也完全沒有印象，至於「車車」則是他從小到大的小名，親友也都這樣稱呼他，並沒有特別的意思。

對此，法院審理時勘驗對話紀錄，發現小君曾傳訊息給丈夫稱，「精神出軌這樣你滿意了嗎？」、「我做錯了都是我的錯」、「好ok到這，然後再來後，我也沒想過喇低賽的內容會完全失控。」、「小車的事情，我無話可說，是我的錯，但是那僅止於精神，我跟他什麼也沒發生。是我破麻」等，法官認為，若非事實，一般人會對此予以否認，不會任意以此作為安撫的話語，這與常理不符，因此不採信小君辯詞。