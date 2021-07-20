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「報告總統，道歉沒辦法解決問題」　林義傑：別馬後砲檢討體育署

▲▼雲林咖啡半程馬記者會，林義傑 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲超馬選手林義傑 。（資料圖／記者謝孟儒攝）

記者崔子柔／綜合報導

中華東奧代表團昨（19）日包機前往日本，卻因選手被分配在經濟艙惹議。超馬好手林義傑昨日連發2篇文表示，「道歉是沒辦法解決問題，問題就是我國根本對於『尊重體育運動員及相關從業人員』法律關係根本就是『零』。」

「報告總統，這時候不適用『情緒』來主觀認定『道歉』這個問題」林義傑提到選手搭經濟艙一事指出，我國體育法第21條體育署授權單項協會辦理相關選拔工作時，從頭到尾都沒有「委任契約」，多數協會以「選手參加意願書，單方面簽署合意代表我國出賽東京奧運」。

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「狂幹罵的委員們你們真有檢視過體育立法問題？你們才是讓這件事情發生的始作俑者，不要馬後砲來檢討體育署」林義傑表示，顧名思義，協會跟選手、體育署跟選手前者是民間機關對選手，後者是行政機關對民間選手，都沒有權利與義務關係，「就算當選國手參加奧運，國家對選手也沒有法律關係 」 ，那麼「就別說當運動員被各位說成台灣之光時，一點法律保障都沒有喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林義傑）

▲林義傑PO文。（圖／翻攝自Facebook／林義傑）

林義傑認為，如果體育署還是放任協會以「無名契約」非典型契約模式，來做單方面「意見調查表」替代「奧運代表委任契約」，而忽略選手與協會、體育署三方的權利義務，這件事永遠都會存在，而且每4年就會循環一次。

林義傑隨後又發文指出，民國99年監察院就已經針對國光體育獎章點數發起建議，但經過10多年仍沒有作為，根據該法第17條第2項，「沒有50點（不要問我點數怎麼算，我可以跟各位說，是難上加難的難），所以，運動員拿到49點，體育競技舞台退休了，也拿不到。」

「問題是，國際賽事有這麼好拿前3名？能夠拿到的青春有幾年？運動員精華歲月能有十年嗎？那麼，為什麼不拿到就獎勵呢？ 救濟行為？」林義傑認為，問題至今尚未被解決，「對！我們體育是被漠視的。」

▼林義傑PO文。（圖／翻攝自Facebook／林義傑）

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