　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「國民啤酒」經典台灣味　聯手Pinkoi「質感好禮」集點送

▲▼台啤,經典,啤酒,Pinkoi,集點,抽獎。（圖／台啤提供）

▲台啤與設計購物平台「Pinkoi」共同推出「真經典商店街」活動，即日起至2021/10/01前參加，就有機會得到限定聯名真情好禮。（圖／台啤提供）

消費中心／綜合報導

大家在聯想各國經典酒類，像是韓國燒酒、日本清酒時，講到台灣第一個想到的就是啤酒，尤其是在地家喻戶曉的經典台啤，濃厚麥香與爽口的啤酒花香，新鮮純正滋味，無論是在家怡情小酌還是和朋友歡樂暢飲，都讓超多酒友大推「還是這個味道最經典」！藍白相間水波紋搭配金屬消光瓶身，從打開家裡冰箱拿出來的那一刻，視覺上就充滿了沁涼氛圍，拉開拉環灌一大口，冰涼醇厚風味入喉，好心情像是啤酒氣泡跟著不斷冒出來，吃宵夜獨酌放鬆時、和朋友嗑花生聊國家大事時、聚會吃飯炒熱氣氛時，通通看得到經典台啤的身影，國民啤酒形象早已深植人心。

小時候不懂老爸為何老是愛跟叔叔伯伯們在街邊熱炒店一口台啤、一口下酒菜，大聲吆喝笑鬧；現在自己也開始為生活打拚，每天最期待的就是下班後「刷」一聲打開台啤，邊看球賽邊滑手機跟朋友聊天，球進了隔空同步舉杯歡呼，終於懂了原來這就是成熟大人味。更少不了失戀的那幾個夜晚，朋友視訊安慰，大口喝著台啤拿眼淚配酒。不論生活順遂或挫折，台啤熟悉的經典味道，一直不變地陪伴著我們的種種日常。

▲▼台啤,經典,啤酒,Pinkoi,集點,抽獎。（圖／台啤提供）

▲經典台啤的醇厚滋味陪伴了許多台灣人經歷各種日常生活。（圖／截自台啤廣告影片）

無時無刻都陪在台灣人左右的經典台啤，今夏不只要讓酒友心情無比暢快，還能有機會得到多款台啤聯名質感好物，讓生活更加便利豐富。台啤與亞洲領先設計購物平台「Pinkoi」共同推出限定聯名真情好禮，藉由Pinkoi網羅海內外優質設計師群的精準眼光和選物好品味，一起打造屬於台灣最在地的「真經典商店街」活動，即日起至2021/10/01前，購買活動罐裝經典台啤（330／500ml），掃描金色拉環QRcode登錄網站即獲得1點，集點就能參加抽獎，喝好喝滿拿到手軟，讓愛喝台啤的網友大推「有理由喝爆了」、「先給我來一箱」。

參加「真經典商店街」活動，集1點就能抽獎，品項有「真可愛。經典模型車」，小巧精緻肯定讓保有赤子之心的酒友們驚呼真可愛；水波紋花樣的「真潮。15吋電腦包」不只外型潮，大容量超實用更是筆電族好幫手；夏天好熱喝台啤消暑的同時，「真爽啊。攜帶型冰冷扇」拿著吹，涼到讓人忍不住大喊真爽；還有「真好玩。16吋行李箱」等著疫情解封後跟著走闖各大好玩景點。

▲▼台啤,經典,啤酒,Pinkoi,集點,抽獎。（圖／台啤提供）

▲▼上圖為「真潮。15吋電腦包」，下圖為「真爽啊。攜帶型冰冷扇」，融合經典設計，一看就愛上。（圖／台啤提供）

▲▼台啤,經典,啤酒,Pinkoi,集點,抽獎。（圖／台啤提供）

▲▼台啤,經典,啤酒,Pinkoi,集點,抽獎。（圖／台啤提供）

▲搶眼的「真好玩。16吋經典行李箱」，出遊再也不怕撞包。（圖／台啤提供）

另外，只要在「真經典商店街」活動期間內註冊帳號並累積點數者，就符合資格參加好禮加碼抽，有機會成為「真省力。電動腳踏車」的幸運得主，白色車身搭配棕色坐墊及輪框，巧妙融入台啤專屬圖案，文青感十足，電動性能讓人超省力，輕鬆實現穿梭城市之間享受優閒時光的心願。

▲▼台啤,經典,啤酒,Pinkoi,集點,抽獎。（圖／台啤提供）

▲簡約設計的「真省力。電動腳踏車」，輕鬆駕馭自我風采。（圖／台啤提供）

疫情在全民努力之下逐漸明朗，讓人看見解封曙光，在等待重拾夏天的生活節奏之前，台啤持續為台灣人打氣，以在地熟悉的經典滋味支撐日常所需，透過有趣好玩的「真經典商店街」活動帶來生活樂趣，和大家一起往更好的未來邁進。

詳情請洽活動網站：Pinkoi.com/event/taiwanbeer_classicsp
*贈品以實物為主，數量有限，圖片僅供參考，詳細內容及規範以活動網站說明為主。

*本活動參加者需年滿18歲。 *酒後不開車，禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

ET快訊
戴資穎坐經濟艙「總統竟秒道歉」　他1句話解盲！網：戴罪立功
重大研究！美發現「超級抗體」能對抗所有新冠病毒　連SARS也
快訊／選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：
烟花午後變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸
快訊／韓大咖女星確診新冠肺炎！　密切接觸染疫工作人員
烟花後面「長出第三颱」模式曝！　路徑恐偏南撞進台灣
快訊／「查帕卡」搶先變中颱！最新路徑預測出爐
比奧運「窮到只能一台飛機嗎」！　小小瑜驚曝總教練掛名內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台啤x美秀集團x峮峮打造最強應援神曲！助攻國手前進東奧「金光閃閃得金牌」

中元團拜零接觸新招！「大潤發幫你拜」名人線上直播陪普渡「供品宅配」安心防疫

「國民啤酒」經典台灣味　聯手Pinkoi「質感好禮」集點送

吃得到草莓粒、珍珠！7-11獨賣COLD STONE新品　全家聯名雪糕第2件6折

WFH愈變愈「穩重」？！窈窕聖品「福樂自然零Lite」喝出順暢、hold住好身材

【廣編】夏普震旦拼解封行情　冷氣、筆電、60吋大電視統統+0

宅食經濟大勢！不只蔬菜箱夯賣　網購盤點上半年生鮮食品熱銷TOP10

半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭

【廣編】麥卡倫與賓利汽車攜手踏上非凡旅程　邁向卓越的未來

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

中元團拜零接觸新招！「大潤發幫你拜」名人線上直播陪普渡「供品宅配」安心防疫

「國民啤酒」經典台灣味　聯手Pinkoi「質感好禮」集點送

吃得到草莓粒、珍珠！7-11獨賣COLD STONE新品　全家聯名雪糕第2件6折

WFH愈變愈「穩重」？！窈窕聖品「福樂自然零Lite」喝出順暢、hold住好身材

【廣編】夏普震旦拼解封行情　冷氣、筆電、60吋大電視統統+0

宅食經濟大勢！不只蔬菜箱夯賣　網購盤點上半年生鮮食品熱銷TOP10

半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭

【廣編】麥卡倫與賓利汽車攜手踏上非凡旅程　邁向卓越的未來

吳亦凡登BBC各大外媒！陸網：他是加拿大人非國人

費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「家中1怪癖」：怎毛病那麼多

比賽輸了！賽鴿遭「剪斷羽毛」丟沙灘　救援人痛心：牠們也是生命

「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

爽搭商務艙長官名單曝光　李德維：若非臨時取消恐怕還會加一個唐鳳

蔡英文承諾跳票！　他抓包：商務艙根本不在體育署規劃

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

產油國達成增產協議　美油期貨一度暴跌7.5％！

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

投手大谷前5局飆6K　打者翔平掃二壘安打！天使5局0比0運動家

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

消費熱門新聞

窈窕聖品「福樂自然零Lite」　hold住好身材

半熟起司塔外送快閃「買3送1」

限時3天！54元爽喝檸檬氣泡咖啡

超搶手給皂機睽違一年再度引進

超商獨賣COLD STONE新品吃得到草莓粒

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

超商就能買到超可愛貓貓起司蛋糕！

買1送1吃到爽！速食店7月優惠懶人包

好市多內湖店「停業1天變3天」！

超商預約打疫苗「5步驟」輕鬆搞定

今明限定！7-11滿150元打8.8折

年賺2300萬！王師傅金月娘搶翻天

經典台啤聯手Pinkoi　推「質感好禮」集點送

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝　首跨出北市信義區

更多熱門

相關新聞

8款特色「父親節蛋糕」先預訂

8款特色「父親節蛋糕」先預訂

父親節逐漸逼近，是時候物色一款色香味俱全的「父親節蛋糕」了！這裡幫你整理出8款特色蛋糕，有醇厚苦甜的巧克力，也有柴燒龍眼、焦糖南瓜等特殊風味，還有咖啡、酒香萊姆葡萄等成熟大人味，讓你滿足爸爸的味蕾。

更安全的矽膠燈泡面市

更安全的矽膠燈泡面市

超高中獎機率　看線上直播公園改造抽獎

超高中獎機率　看線上直播公園改造抽獎

參加「金牌集氣活動」抽SWITCH

參加「金牌集氣活動」抽SWITCH

抽AirPods！2021畢業歌票選開跑

抽AirPods！2021畢業歌票選開跑

關鍵字：

台啤經典啤酒Pinkoi集點抽獎

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

京站威秀7／20全面關閉消毒！

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面