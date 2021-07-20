「國民啤酒」經典台灣味　聯手Pinkoi「質感好禮」集點送

▲台啤與設計購物平台「Pinkoi」共同推出「真經典商店街」活動，即日起至2021/10/01前參加，就有機會得到限定聯名真情好禮。（圖／台啤提供）

消費中心／綜合報導

大家在聯想各國經典酒類，像是韓國燒酒、日本清酒時，講到台灣第一個想到的就是啤酒，尤其是在地家喻戶曉的經典台啤，濃厚麥香與爽口的啤酒花香，新鮮純正滋味，無論是在家怡情小酌還是和朋友歡樂暢飲，都讓超多酒友大推「還是這個味道最經典」！藍白相間水波紋搭配金屬消光瓶身，從打開家裡冰箱拿出來的那一刻，視覺上就充滿了沁涼氛圍，拉開拉環灌一大口，冰涼醇厚風味入喉，好心情像是啤酒氣泡跟著不斷冒出來，吃宵夜獨酌放鬆時、和朋友嗑花生聊國家大事時、聚會吃飯炒熱氣氛時，通通看得到經典台啤的身影，國民啤酒形象早已深植人心。

小時候不懂老爸為何老是愛跟叔叔伯伯們在街邊熱炒店一口台啤、一口下酒菜，大聲吆喝笑鬧；現在自己也開始為生活打拚，每天最期待的就是下班後「刷」一聲打開台啤，邊看球賽邊滑手機跟朋友聊天，球進了隔空同步舉杯歡呼，終於懂了原來這就是成熟大人味。更少不了失戀的那幾個夜晚，朋友視訊安慰，大口喝著台啤拿眼淚配酒。不論生活順遂或挫折，台啤熟悉的經典味道，一直不變地陪伴著我們的種種日常。

▲經典台啤的醇厚滋味陪伴了許多台灣人經歷各種日常生活。（圖／截自台啤廣告影片）

無時無刻都陪在台灣人左右的經典台啤，今夏不只要讓酒友心情無比暢快，還能有機會得到多款台啤聯名質感好物，讓生活更加便利豐富。台啤與亞洲領先設計購物平台「Pinkoi」共同推出限定聯名真情好禮，藉由Pinkoi網羅海內外優質設計師群的精準眼光和選物好品味，一起打造屬於台灣最在地的「真經典商店街」活動，即日起至2021/10/01前，購買活動罐裝經典台啤（330／500ml），掃描金色拉環QRcode登錄網站即獲得1點，集點就能參加抽獎，喝好喝滿拿到手軟，讓愛喝台啤的網友大推「有理由喝爆了」、「先給我來一箱」。

參加「真經典商店街」活動，集1點就能抽獎，品項有「真可愛。經典模型車」，小巧精緻肯定讓保有赤子之心的酒友們驚呼真可愛；水波紋花樣的「真潮。15吋電腦包」不只外型潮，大容量超實用更是筆電族好幫手；夏天好熱喝台啤消暑的同時，「真爽啊。攜帶型冰冷扇」拿著吹，涼到讓人忍不住大喊真爽；還有「真好玩。16吋行李箱」等著疫情解封後跟著走闖各大好玩景點。

▲▼上圖為「真潮。15吋電腦包」，下圖為「真爽啊。攜帶型冰冷扇」，融合經典設計，一看就愛上。（圖／台啤提供）

▲搶眼的「真好玩。16吋經典行李箱」，出遊再也不怕撞包。（圖／台啤提供）

另外，只要在「真經典商店街」活動期間內註冊帳號並累積點數者，就符合資格參加好禮加碼抽，有機會成為「真省力。電動腳踏車」的幸運得主，白色車身搭配棕色坐墊及輪框，巧妙融入台啤專屬圖案，文青感十足，電動性能讓人超省力，輕鬆實現穿梭城市之間享受優閒時光的心願。

▲簡約設計的「真省力。電動腳踏車」，輕鬆駕馭自我風采。（圖／台啤提供）

疫情在全民努力之下逐漸明朗，讓人看見解封曙光，在等待重拾夏天的生活節奏之前，台啤持續為台灣人打氣，以在地熟悉的經典滋味支撐日常所需，透過有趣好玩的「真經典商店街」活動帶來生活樂趣，和大家一起往更好的未來邁進。

詳情請洽活動網站：Pinkoi.com/event/taiwanbeer_classicsp

*贈品以實物為主，數量有限，圖片僅供參考，詳細內容及規範以活動網站說明為主。

*本活動參加者需年滿18歲。 *酒後不開車，禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。