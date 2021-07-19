體育署副署長搭商務艙　王浩宇：不拔官無法平息民怨

▲洪志昌。（圖／資料照）



記者黃巈禾／台北報導

東京奧運代表團19日包機前往日本東京，但全數選手卻搭經濟艙，包含體育署副署長洪志昌在內的官員和教練卻搭乘商務艙。對此，民進黨前議員王浩宇認為，奧運後不拔官難平息民怨。

王浩宇19日在臉書表示，奧運即將開始，不宜陣前換將，但包含坐在商務艙的體育署副署長在內，如果奧運後不拔官下台，我覺得無法平息民怨。

中華台北東京奧運專機商務艙乘客完整名單如下：

團長 林鴻道

總領隊 蔡辰威

中華奥會秘書長 李玉芳

副總領隊 洪志昌(體育署副署長)

顧問 藍坤田(體育署組長)

顧問 李文彬(國家運動訓練中心執行長)

柔道隊教練 劉文等

跆拳道總教練 劉祖蔭

游泳隊總教練 李澄峯

射擊隊教練 郭孟熙

射擊隊教練 田兆枝

划船隊教練 謝茂松

網球隊教練 詹元良

體操隊總教練 林育信

體操隊教練 翁士航

體操隊教練 蔡恆政

舉重隊總教練 林敬能

舉重隊教練 黃達德

射箭隊總教練 林政賢

射箭隊教練 倪大智

射箭隊教練 劉展明

羽球隊總教練 蔡佳欣

羽球隊教練 賴建誠

羽球隊教練 樂勁

桌球隊總教練 許榮展

桌球隊教練 蔣澎龍

拳擊隊總教練 柯文明

拳擊隊教練 曾自強

拳擊隊教練 劉宗泰

隊醫 林瀛洲

隊醫 林聖章

物理治療師 趙遠宏

支援作團防疫協調官 張煥禎

支援工作團醫師 周文毅

支援作團醫師 郭純恩

支援工作團團員 劉慶文(國家運動訓練中心副執行長)