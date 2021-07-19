快訊／把戴資穎塞進經濟艙！爽搭商務艙「36長官」名單曝光

▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評揚言調專機名單公布。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

時代力量立委王婉諭針對台灣東京奧運代表團搭乘專機前往日本東京，但羽球天后戴姿影卻被安排搭乘經濟艙，戴資穎臉抒發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」戴爸在接受媒體訪問時，更直言「選手在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好」。

時力立委王婉諭表示「看到這樣的新聞，實在讓人傻眼到不行！」 王婉諭指出：每個人的體質及搭乘交通工具的習慣都不一樣，既然體育署做不到讓選手都能搭乘商務艙的承諾，那為何不能事先告知選手，或是開放讓他們能夠自行找贊助，選擇最適合自己的交通方式呢？晚間立委王婉諭公布專機商務艙搭乘「長官教練名單」



中華台北東京奧運專機商務艙乘客完整名單如下：

團長 林鴻道

總領隊 蔡辰威

中華奥會秘書長 李玉芳

副總領隊 洪志昌(體育署副署長)

顧問 藍坤田(體育署組長)

顧問 李文彬(國家運動訓練中心執行長)

柔道隊教練 劉文等

跆拳道總教練 劉祖蔭

游泳隊總教練 李澄峯

射擊隊教練 郭孟熙

射擊隊教練 田兆枝

划船隊教練 謝茂松

網球隊教練 詹元良

體操隊總教練 林育信

體操隊教練 翁士航

體操隊教練 蔡恆政

舉重隊總教練 林敬能

舉重隊教練 黃達德

射箭隊總教練 林政賢

射箭隊教練 倪大智

射箭隊教練 劉展明

羽球隊總教練 蔡佳欣

羽球隊教練 賴建誠

羽球隊教練 樂勁

桌球隊總教練 許榮展

桌球隊教練 蔣澎龍

拳擊隊總教練 柯文明

拳擊隊教練 曾自強

拳擊隊教練 劉宗泰

隊醫 林瀛洲

隊醫 林聖章

物理治療師 趙遠宏

支援作團防疫協調官 張煥禎

支援工作團醫師 周文毅

支援作團醫師 郭純恩

支援工作團團員 劉慶文(國家運動訓練中心副執行長)

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