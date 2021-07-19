以前乖乖會送玩具？鄉民曬「考古級戰利品」　網朝聖時代的眼淚

▲以前的乖乖裡面有送小玩具。（示意圖／記者吳奕靖攝）



記者黃可昀／綜合報導

「乖乖」是許多人的童年回憶，還衍生出工程師習慣在機台擺乖乖的特殊現象，而且一定要是椰子口味的綠色乖乖，象徵機台一路綠燈、乖乖地不故障。有網友指出，機房處長告訴他，以前舊版的乖乖裡面會送玩具，甚至偶爾會拿到小漫畫，他聽了相當驚訝，「真的假的啊？他是不是在唬爛我？」

原PO在PTT表示，機房到處都是乖乖已經見怪不怪，但他還是第一次聽說以前乖乖有玩具，處長說有時候還有「小小本的七寶奇謀漫畫」，不過現在的乖乖已經沒有放玩具，讓他很納悶，「為什麼不繼續放玩具呢？感覺很有噱頭啊！」

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一名資深鄉民看到這篇後回文，他小時候也是零食兒童，吃了很多乖乖也累積不少玩具，以前的乖乖裡面確實會送一個小玩具，有時候是戰鬥陀螺的閃卡，當時同學都會蒐集這些卡片，比較誰卡片上的星星數量最多，「星星數越多的，在同學間走路有風」，偶爾還會拿到神奇寶貝、賽車、飛機的組裝式玩具，他曾經最多蒐集近200隻，同學間也會互相交換重複的，「時代的眼淚，雖然沒什麼價值性，但是卻是我滿滿的童年回憶，而且現在餅乾也不出玩具了，也無法重新收集了。」

網友看完回憶頓時湧上心頭，「這款賽車感覺我有開過耶，還是都長那樣」、「再早一點還送漫畫」、「以前乖乖有過送圓錐型的哨子，發出呼呼聲」、「你們沒看過以前乖乖送的諸葛四郎跟老夫子齁」、「以前有車是輪胎可以動的，裡面有橡皮筋的」、「那個賽車我有印象，可是我才25，難道我老了QQ。」