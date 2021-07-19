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防假證書！教育部推學位數位驗證　估110學年15所大專院校加入

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部推動數位畢業證書機制，避免假證書出現。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

為提供快速、便利、可靠的數位畢業證書機制，教育部今（19日）表示，預計110學年度推廣至全國至少15所以上大專院校，以利推動我國大學證書數位驗證建設。

教育部指出，自108年起補助國立成功大學辦理建置「全國大專院校數位證書系統」計畫，並於110年6月起，由國立成功大學率先正式發證作業，針對該校9個學院、98個系所、近6000名畢業生進行數位學位證書試發，後續並擴大邀請各公私立大專院校加入「大專院校數位證書試辦計畫」。

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教育部表示，配合國家發展委員會規劃「智慧政府行動方案（My Data數位服務個人化）」等資訊應用，以及因應數位化時代，企業徵才、國際移動需求擴大，對學位證書的確認需求增加，教育部「全國大專院校數位證書系統」邀集大專校院共同討論發證機制，由國立成功大學資訊工程學系副教授莊坤達、數學系副教授舒宇宸負責團隊開發建置並訂定數位證書標準規範，以期在未來透過本系統讓學界、企業界快速驗證各式學位證書。

教育部所提計畫分為以下發證與驗證兩大面向：

一、 發證方面，透過計畫團隊提供各合作大專院校「發證系統安裝包」，協助建立各學校內部流程並串接畢業生資料後，讓學校快速發展符合規範的數位學位證書系統。數位學位證書技術採用SHA-256 雜湊函數，建立各大專院校學位證書數位指紋，並搭配HashChain 雜湊鏈技術可完整追蹤實務上的紙本證書發證歷程。

二、 驗證方面，則由架設於教育部的數位證書驗證網站（dcert.moe.gov.tw）進行各校數位證書的驗證，符合行政院「資訊安全責任等級分級辦法」及教育部「辦理或補助建置與維護伺服主機及應用系統網站資訊安全管理要點」相關規範，於確保資訊安全無虞同時，驗證各校發放的數位證書真實性，從而提升學位證書檢核效率。

教育部說明，透過「全國大專院校數位證書系統」計畫推動，期待在數位發展及疫情影響的趨勢下，逐步擴大我國大專校院畢業生數位學位證書在畢業、升學、就業、企業查證及未來出國求學等應用，以減少查驗證程序、繁複手續及避免假證書的出現，並擴大我國數位發展影響力。

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關鍵字：

教育部數位畢業證書大專院校數位驗證成功大學

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