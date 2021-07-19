打疫苗被收「200元掛號費」！網怒1星洗版診所　醫師強勢反擊

▲打新冠疫苗全程免任何費用。（示意圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

自6月7日起接種新冠疫苗不需自費，就連診所掛號費也不用收，不過有網友昨天去新北板橋某診所打AZ，櫃檯收了200元掛號費並表示，「有簽契約，所以可以收200元掛號費」，如果要免費施打必須去衛生所。他當下有乖乖付費，但不禁懷疑打疫苗收掛號費合理嗎？

原PO在PTT表示，他是疫苗接種順位第九類，昨天去打疫苗「一進門就要求要收200元」，診所護理師透露，醫護人員打疫苗也有額外收費，診所收200元掛號費合乎程序，接種後會給3顆和普拿疼相同成分的藥丸，「要免費打的話，要去衛生所才能免掛號費。」

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他疑惑的地方在於，先前預約疫苗時沒有看到掛號費的備註，政府也說打疫苗不用付任何費用，「不知道這樣收是否合理呢？其他有打的人是否也有收額外的費用呢？」原PO文末貼出診所公告，上面寫著接種公費疫苗會收取200元，「若有疑義，可請張醫師出示正式合約書。」

網友紛紛留言，「不正常，施打疫苗不能收掛號費吧」、「我們家人目前有四位打到疫苗，都在不同院所，沒有一個被收掛號費的」、「不正常，星期五帶家人去診所打第九類，全程免費還給普拿疼跟擦酸痛藥膏」、「」、「星期五在台北市醫院打的，全程免費」、「我這邊打是免費，但要拿藥就需插健保卡掛號，他是故意要收錢才硬給你藥的吧？」

▲網友去google評論1星洗版。（圖／翻攝自該診所Google）



實際查詢這間診所的Google評論，有網友留1星負評「公費疫苗才花200，便宜的啦！醫術高明，讚 」、「好意思？」診所在底下回應，「當然好意思！我一切依合約書收費，於法於理都站得住腳。」

事實上，這間診所13日就曾在臉書粉專PO文，「本院提供COVID-19疫苗接種服務，會收取掛號費200元整」，並強調收費原因是「國家說要給掛號費，但是沒下文」，疑似新北市預算不足，診所無法負擔成本所以收每人200元掛號費。

▼診所13日曾PO文。（圖／翻攝自該診所FB）