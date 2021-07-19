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女孩錄「佛洛伊德之死」關鍵畫面　非裔叔父死於警緝凶意外追撞

▲佛洛伊德之死效應有限？又一起因警無辜喪命非裔。（圖／路透社）

▲去年5月發生的「佛洛伊德之死」，引發的示威活動。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

去年發生震驚全球的「佛洛伊德之死」跪頸案， 當時錄下關鍵畫面的女孩達諾爾‧佛雷齊爾(Darnell Frazier)近日表示，自己的非裔叔父勒尼爾‧佛雷齊爾(Leneal Lamont Frazier)遭到警方超速追擊嫌犯車輛的波及而喪命。

2020年5月底，在美國明尼蘇達州的社區，發生了一起引發全美種族風波的一場命案。46歲的非裔美國人喬治·帕里·佛洛伊德(George Perry Floyd)因涉嫌使用假鈔被捕時，白人警察德里克·麥可·蕭文(Derek Michael Chauvin)單膝跪在佛洛伊德脖頸處超過8分鐘，導致佛洛伊德失去知覺並在急救室被宣告死亡。全美以「佛洛伊德之死」為口號發起種族歧視的相關示威。

▲。（示意圖，與文內提及案件無關／記者蔡佩旻攝）

▲勒尼爾被追捕要犯的警車追撞身亡。（示意圖，與文內提及案件無關／記者蔡佩旻攝）

「佛洛伊德之死」所帶來的效應，即為全美將近45%的警員，害怕承受千夫所指的輿論壓力而選擇退休。儘管種族歧視多年來一直處於人權風波的浪頭上，時隔不久仍會再次發生相關爭議。「跪頸案」發生當下，用手機錄下珍貴新聞影像而獲得普立茲獎(Pulitzer Prize)的少女達諾爾‧佛雷齊爾(Darnell Frazier)，她在臉書控訴警方在住宅區高速追撞嫌犯，害她的叔叔勒尼爾‧佛雷齊爾(Leneal Lamont Frazier)無辜喪命。

▲勒尼爾‧佛雷齊爾(Leneal Lamont Frazier)。（圖／取自臉書）

▲勒尼爾‧佛雷齊爾(Leneal Lamont Frazier)。（圖／取自臉書）

據達諾爾的說法，她的叔叔勒尼爾所駕駛的車輛與警車以及正在追捕的嫌犯車輛撞在一起，根據明尼亞波利斯警察局表示，當時正在追捕涉及多起案件的要犯，勒尼爾與此案件並不相關。她也懷疑警方在住宅區高速追捕的行為是否合理。達諾爾在文內悲憤寫下，「你（警方）為了逮捕犯人而犧牲了無辜的生命！」

最終這起警匪追撞案中，僅無辜的勒尼爾喪命，事件相關的警員重傷送院，但生命跡象並無大礙，至於原要逮捕的要犯在碰撞事故後便逃逸無蹤。明尼亞波利斯警方發言人約翰埃爾德表示，根據美國政策規定，警官追捕，只能在他們認為嫌疑人已經或即將實施「嚴重和暴力重罪或嚴重輕罪」的情況下進行。他表示，如果嫌疑人的駕駛行為非常魯莽，如不逮捕，嫌犯將對公眾構成危害，則須進行必要追捕。故此次警方追捕事件屬合法。

▲「佛洛伊德之死」發生後，全美不斷引發種族抗議。（圖／路透社）

▲「佛洛伊德之死」發生後，全美不斷引發種族抗議。（圖／路透社）

關於種族爭議，對於美國一直是根深蒂固的問題。「佛洛伊德之死」後，相關議題關切度沸騰到最高點，論此次事件而言，追捕再次符合所謂的「標準程序」，伴隨的生命犧牲只是一個不幸的副作用。

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