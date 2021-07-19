機場航線乃至戰備道起降　空軍查核組包辦飛測校正信號

軍聞社／記者周昇煒臺北電

飛機每日頻繁的起降民眾大都習以為常，但飛機在空中如何精準加入航線、了解落地角度並與塔台順利構聯，都需要事前精準飛測，這就是查核組存在的目的及意義；空軍查核組從民國56年成立迄今，已經默默守護飛航安全超過半個世紀。

查核組的飛航查核工作，主要針對助（導）航設施信號、航路及離（到）場程序，進行無線電電波的校正、檢查與比對，其中包括了儀器降落系統（ILS)、地面管制台（GCA）、左右定位輔助台（LDA）、戰術導航系統等，以確保每架飛機飛到機場周邊時，都能接收到穩定、精確及可靠的助（導）航信號。

專機隊副隊長也是查核機正駕駛的徐涵中校形容，飛機準備降落機場就好比車輛準備進入停車場，只是空中沒有明顯的導引標誌，一切都要用靠助（導）航設施信號來引導，查核組就是透過飛測，先幫每架飛機確認空中的信號及標準作業程序，讓每架次的飛機都能依照SOP精準導航，安全落地。

查核機機型與專機隊一般行政專機機型相同，都是使用BH-1900機型，最大不同的地方在於2架查核機（編號1911及1912）外裝噴塗為非常顯眼的亮橘色，內裝則拆掉大部分座椅改為放置查核系統，讓後艙電子官能在座艙內接收地面訊號並監測。

空軍查核組自民國56年12月1日成立，原隸屬於通航聯隊航管組，民國72年移編至松指部專機隊，配賦C-47型機2架，以人工搭配半自動查核裝備，執行國軍各型機場助導航設施飛測任務，民國79年，C-47型機換裝為現行使用的BH-1900查核機，並裝置自動飛航查核系統（AFIS)，民國102年完成「UNIFIS3000」裝設，不僅更新自動飛航查核系統，也大幅提升飛測效率。

值得一提的是，除了既定的機場起降航線外，所有戰備道起降、國慶空中編隊、國防展演空中校閱、職棒開球戰機衝場及元旦跨年迎曙光戰機編隊等任務，也需要查核組先行完成空中飛測，確保地面機動的助（導）航設備都能避開周遭高樓大廈、電塔及山脈等地障，發送清晰、穩定的訊號，讓每架飛機都能準確接收，也才能依既定航線、計畫完成任務。

此外，由於空軍與交通部民航局有相互簽訂支援協定，所以查核組除了國軍各軍用機場外，也會支援交通部針對各民航站完成多向導航（VOR）、歸航台（NDB）、儀器降落系統（ILS)及進場燈光系統等助導航設施飛測勤務，對維護全國軍、民機場飛航安全，都有卓著的貢獻。

▼查核機協助交通部民航局進行蘭嶼機場飛測任務。（圖／軍聞社）