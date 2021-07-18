「啪啪啪太大聲」遭鄰居抗議　辣人妻揪尪下海月撈70萬

圖文／鏡週刊

疫情迫使許多人丟了工作，卻也讓一些人再造事業、愛情另一春。一對在封城期間失業在家的夫妻不甘虛耗，共同決定投身色情平台，結果不僅做得比前一段事業成功，夫妻感情還因此變得更甜蜜。

31歲的英國人妻黛西（Railey Diesel）外型亮麗身材姣好，TikTok帳號坐擁80萬粉絲，更是有名的OnlyFans女優，先前因為在家拍片太大聲，糗遭鄰居敲門要求「電影放小聲點」。

日前她接受英媒《鏡報》採訪，大方透露她先前在倫敦一間餐廳爬到經理的位置，月薪約2,500英鎊（約新台幣9.8萬元），但餐廳生意受到疫情衝擊，她也因此失業，但現在夫妻倆每個月可以從Onlyfans平台獲利超過2萬英鎊（約新台幣79萬元），他們熱愛這份新工作，且今年度的收入很可能衝破千萬。

黛西小學5年級就對老公一見鍾情，不過一直到17歲才正式交往，是人人稱羨的校園情侶，高中畢業後一起到倫敦的餐飲業打拚10年有餘。由於身邊一直是同一人，所以當酸民批評「蕩婦」「出賣身體」，黛西選擇不客氣地回擊：「我老公是我唯一睡過的男人」「我只賣影片，沒跟人睡過，這是要怎麼賣身？」

英國去年一整年都籠罩在疫情的威脅下，餐飲業幾乎看不到曙光，黛西夫妻差不多在第一次封城時就發現Onlyfans平台的存在，討論後決定放手一搏，趁第2次封城前1小時逃離倫敦搬到西班牙，在異國他鄉「生產」愛情動作片，黛西是主要表演者，老公則負責掌鏡、剪片、修圖，偶爾也會一同入鏡賣力出演。

黛西的新工作不只讓她更有自信，豐富了性生活和銀行戶頭之外，也改善了夫妻關係。過去在床上表現害羞的黛西因為要吸引更多觀眾，主動與丈夫討論各種性癖好，嘗試新事物，真性情的表演獲得巨大迴響，他們曾收到粉絲回饋，有情侶因為觀看黛西夫妻的影片而受到啟發，這讓黛西感到既意外又感動。

黛西最後表示，夫妻倆現階段的目標是存錢投資房地產，希望可以環遊世界；另外，因為怕保守的家人受傷，在網路走跳用的都是假名，家人到現在還以為她轉行去做電商了。



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