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女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死…學校冷處理：退你學費

▲▼女大生臉被砍爛。（圖／翻攝陸媒、抖音）

▲女大生臉被砍爛慘死。（圖／翻攝陸媒、抖音）

記者柯振中／綜合報導

浙江省寧波市日前發生兇殺案，寧波工程學院一名女大生遭外籍教師殘忍殺害，引起大陸社會關注。事後學校卸責，以「事故在校外發生」為由，只願意退還學費，也不打算給予任何幫助，氣得家屬到校門口討公道。

綜合陸媒報導，23歲的陳姓女大生6月14日晚間在距離學校一公里的樹林遭到殺害，動手的是校內的外籍英語教師沙迪德·馬丁（Shadeed Abdul Mateen）。

馬丁持刀砍殺陳姓女大生，隔天凌晨就被逮捕，家長接獲噩耗，感到晴天霹靂、完全不敢相信，趕到寧波認屍，發現女兒臉上被砍了數十刀，脖子的大動脈也有一道很深的刀傷，瞬間崩潰了。

根據警方調查，馬丁疑似是與陳姓女大生有感情糾紛，數度追求陳女不成，由愛生恨，當天晚上將女大生約出，接著在草叢將人殺害。

▼馬丁持刀砍爛女大生的臉部。（圖／翻攝陸媒、抖音）

▲▼女大生臉被砍爛。（圖／翻攝陸媒、抖音）

事件發生後，家屬想到校領走女兒遺物，被學校以「對校方名譽有影響」為由拒絕，校方還曾想推卸責任，指稱「事件發生在校外，與學校無關」，還在網路上不斷刪除相關評論、消息。

家屬求助無門，無奈之下，只能到學校門口發傳單，訴說女兒的遭遇，才讓事件得到廣泛關注。當地公安局也說，會嚴格規範執法，確保辦成鐵案。

不過，17日又有人爆料，案件發生至今，寧波工程學院依舊沒有表態，沒有道歉、沒有賠償，只有打算退還學費，還有工作人員在校門口訓斥家屬「這樣哭沒意思」，再度引起網路討論。目前案件還在審理，詳情仍待警方公布偵辦進度。

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