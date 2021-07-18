抓鱷魚尾巴「空中狂甩」去撞牆！　他被逮竟喊：想給牠一點教訓

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起離譜案件，32歲居民霍奇（William Hodge）被指控，抓著一隻短吻鱷（alligator）尾巴甩來甩去，使其狠狠撞上地面、牆壁及酒吧門口遮雨棚。他被捕時承認潛入迷你高爾夫球場偷抓鱷魚，而犯案動機竟是想要「給牠一點教訓」。

綜合外媒報導，達通海岸（Daytona Beach Shores）警方15日上午經過南大西洋大道（South Atlantic Avenue），目睹嫌犯正試圖把鱷魚甩到梅茲酒吧（Metz Lounge）屋頂上，甚至兩度狠踹鱷魚。

▲霍奇（William Hodge）宣稱想要給鱷魚一點教訓。（圖／翻攝達通海岸警察局）



▲美國佛州一隻短吻鱷被男子抓住尾巴狂甩撞牆，幸好獲救後無大礙。（示意圖／取自免費圖庫CC0）



霍奇一看見員警靠近，立刻高舉雙手投降，非常配合地接受逮捕，並且坦承潛入「剛果河迷你高爾夫球場」，翻越圍欄偷抓鱷魚。

霍奇被指控虐待動物、擁有及傷害鱷魚、非武裝盜竊無人住宅以及蓄意毀損財產等罪名，目前被關押在沃盧西亞郡（Volusia County）監獄。至於那隻無辜的鱷魚目前則無大礙。

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