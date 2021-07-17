宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

▲王婉諭17日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心公告7月12日起微解封，但游泳池仍不能開放。時代力量立委王婉諭接獲陳情，表示宜蘭縣有部分室外游泳池持續經營中，且還早在微解封之前就已經開放，讓她與團隊急電宜蘭縣府及衛福部疾管署、教育部體育署詢問，發現宜蘭縣府在「僅禁止室內游泳池」的公文上，與中央出現認知上的落差。

王婉諭17日晚間在臉書表示，上週我們接到民眾的陳情，表示宜蘭縣有部分室外游泳池持續經營中，而且，還早在微解封之前就已經開放。在收到這樣的消息後，我們馬上詢問，宜蘭縣政府疾管科回應，衛福部5月28日公文所附的裁罰表中，僅禁止室內游泳池，因此便認為，室外游泳池應該屬於開放場域。

「不過，無論是室內或室外游泳池，都不可能戴著口罩游泳，也無法把水道完全隔開讓彼此使用的水不會混用，在難以做足防疫措施的情況下，室外游泳池怎麼可以開放呢？」王婉諭如此疑惑。

於是，她向疾管署與體育署確認，並得到體育署的正式回應：室外游泳池也包含在「競技及休閒運動場館業」之中，是指揮中心公告禁止開放的範圍，就算7月12日微解封，游泳池也無法要求民眾在游泳時全程配套口罩，因此，也不屬於適度開放的對象。

除此之外，王婉諭也要求體育署務必將這樣的訊息通知各地縣市政府，以免造成防疫認知上的落差，避免為防疫破口，並且未來也要實際派員查核，針對違法開放的室內外場館進行開罰，儘速彌平中央與地方的認知上的落差。

王婉諭說，最近天氣實在相當炎熱，不少家長應該都和她一樣，相當想念過去可以帶著孩子到泳池消暑的時光吧，不過，自從三級警戒以來，游泳池已經關閉許久，我們也都能理解，這是為了落實防疫措施必要的規定。