把人妻弄到腿軟暈倒！　小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

▲高男偷吃人妻盧女，對話中一句「大便平地人」讓姦情曝光。（圖／視覺中國）



記者崔子柔／綜合報導

范姓男子日前發現妻子盧女偷吃，看見她手機內和小王高男的鹹濕對話，氣得提告求償，高男不斷否認姦情，但法官發現對話有一句「大便平地人」，而高男又正好是原住民，認定就是他和盧女傳訊，一審判賠范男20萬元。

范男表示，妻子在去年7月某天說因為好友失戀，要陪她出去玩2天散心，但事後卻在手機對話察覺妻子根本是到高男家，還玩到腿軟。

對話內容顯示，盧女稱「給你弄得腿軟了」、「做很舒服啊，而且你太久了，我都會給你弄暈倒，現在都還腳軟」等，高男則說「代表妳也有舒服到，我就開心了」、「看妳抽蓄，我都很想抱緊妳，真的很舒服」、「我很舒服啊，妳越舒服，越收縮」等。

高男辯稱自己絕對沒和盧女發生性行為，而且上述對話內容都是他前女友傳送的，前女友也認識盧女，只是在開玩笑。范男則無其他證據。

法官勘驗對話內容發現，高男曾傳訊息說「她們（高男親友）很好相處，真的，絕對沒有心機，就算妳有小孩，她們也都接受，不會像一些大便平地人，只在乎舊的觀念」，法官認為，「大便平地人」一詞不會出自平地人，因此認定訊息由身為山地原住民的高男傳送，判賠范男20萬元。