特權疫苗驚爆名單有「2名退休檢察長」　士林地檢緊急回應了

▲士林地檢署分案查振興醫院為連戰夫婦疑似特權偷打疫苗案，有平面媒體指出疫苗名單疑似有2名已退休檢察長。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區振興醫院爆出疑似替連戰夫妻及丁守中等人施打疫苗，引發特權疑慮。士林地檢署6月30日發布新聞稿指出，外界質疑振興醫院為特定對象施打疫苗案，已分他案，朝有無涉及刑事犯罪偽造文書業務登載不實等罪嫌偵辦。正當檢調單位如火如荼進行，疫苗名單赫然驚見「2名已退休檢察長」對此，士林地檢署也做出回應。

振興醫院被質疑為好心肝診所翻版，違規插隊為連戰夫婦、丁守中等人施打特權疫苗！士林地檢署上月30日指出，外界質疑振興醫院為特定對象施打疫苗案，已分「他案」指派「防疫處理小組」專責主任檢察官張志明偕同檢察官調查，將釐清相關事實，與究明法律責任，並依照新冠肺炎疫苗施打計畫，查明振興醫院施打的對象中，有無不符合規定者，及魚目混珠情勢，若有涉及刑事責任，將會依法追訴，以止爭議。

沒想到案子如火如荼偵辦中，今(16日)平面媒體指出，振興醫院特權疫苗名單內，以「非醫事人員」名義施打的疫苗有2400多劑，經檢調過濾名單，除了連戰夫婦外，也有不少企業人士，當中更有1位與政商關係良好的建商；但令人震懾的是竟驚見2名德高望重退休檢察長也在內。

對此，士林地檢署緊急發澄清表示，「檢調查連戰『特權疫苗』卻查到 自己人 振興醫院涉為百人違規施打、知名建商也在內」 云云，報導內容絕非本署提供，報導前未曾向本署查證，與調查所得亦有出入。檢察官辦案嚴守刑事訴訟法及偵查不公開作業辦法等相關規定，尤其調查證據所得涉及個人隱私、 名譽及醫療資訊等個人資料，受個人資料保護法等相關法令之保障，本署偵辦過程，均依該等規定審慎為之。相關偵查作為均密接進行中，將儘速查明、 釐清責任，請外界勿作無謂之渲染與揣測，進而干擾偵查、徒增社會紛擾。

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